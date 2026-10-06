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「青海拉麵」重塑品牌 埃及開羅店成打卡熱點

中國新聞組╱北京6日電
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青海拉麵已闖出名號。圖為青海海東市一家拉麵館剛煮火的拉麵。(新華社資料照)
青海拉麵已闖出名號。圖為青海海東市一家拉麵館剛煮火的拉麵。(新華社資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

青海拉麵在埃及、馬來西亞等地以本土化經營和品牌重塑拓展市場，並透過標準制定、商標保護與人才培訓加速全球化。

今年十一假期，不少赴埃及開羅的中國遊客專門跑到開羅尼羅河畔的「青海拉麵」店打卡。來自青海化隆的馬吉祥2018年赴開羅創業使用「青海拉麵」招牌，並根據當地民眾的飲食習慣改良湯底，精準貼合本地口味，目前95%顧客為埃及民眾。

中新社報導，尼羅河畔這家掛著青海本土招牌的麵館裡，既有當地熟客，也有遠道而來的中國遊客。80年代起，青海省東部農區民眾帶著一口鐵鍋、幾張桌子走出貧瘠大山。為快速打開市場，多數創業者借用了知名度更高的「蘭州拉麵」招牌，如今他們都幾乎再改回了「青海拉麵」。

青海省拉麵產業行業協會會長馬麗萍表示，更換品牌並非突發之舉，是40年產業沉澱與市場自發探索的結果。在馬來西亞吉隆坡，青海循化拉麵人韓大吾地同樣堅持海外門店獨立創牌，同時推行人才本土化模式。店裡有來自五個國家的十名員工，他聘請中國拉麵師傅培訓巴基斯坦籍員工掌握拉麵技藝，由精通外語的子女駐店管理，打通語言壁壘。

他說，「我會驕傲地告訴我的客人，世界上的第一碗麵來自我的家鄉中國，也希望打響『中國的青海，世界的拉麵』這一品牌口號」。2025年6月，青海省拉麵產業行業協會與德國「一帶一路」中德貿易促進會簽署合作協議，對接海外資源、儲備專業人才。 　

次年6月，青海省市場監督管理局發布三項地方標準，助力青海拉面形成「品質管控—品牌建設—推廣規範」的全鏈條體系。

此外，青海拉麵行業已完成歐盟、馬德里體系商標確權，針對特殊國別單獨佈局知識產權保護，多部門也聯合出台了指導文件。

馬麗萍表示，現階段青海拉面出海仍處1.0初級探索期，以數十萬拉麵人勤勞敢闖的特點，未來三年是青海拉麵全球化發展關鍵窗口期。青海拉麵從業者將化身美食、特產、文旅三重推薦官。

精華 FAQ

  • 因為它掛著青海本土招牌，且位於尼羅河畔，讓不少中國遊客特地前往拍照留念；同時店內也有當地熟客，形成兼具鄉情與異國特色的話題場景。

  • 創業者使用青海拉麵招牌，並依當地飲食習慣改良湯底，使口味更貼近本地市場，因此開羅店目前約95%顧客是埃及民眾，顯示本土化策略相當成功。

  • 目前產業正從1.0初級探索期邁向擴張階段，重點包括海外資源對接、人才本土化、地方標準建設與知識產權保護，未來3年被視為全球化關鍵窗口期。

一帶一路 埃及

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