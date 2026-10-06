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吃大閘蟹的季節又來到 黃河大閘蟹香飄海內外

中國新聞組╱北京6日電
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黃河邊上的山西省臨猗縣薛公灘也養起大閘蟹，一位村民展示收穫的大閘蟹。(新華社資料...
黃河邊上的山西省臨猗縣薛公灘也養起大閘蟹，一位村民展示收穫的大閘蟹。(新華社資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

山西臨猗依靠黃河灘塗與鹽鹼地條件發展大閘蟹養殖，張俊帶動當地由試養走向規模化，並以本地化繁育與冷鏈外銷拓展市場。

進入秋天，吃大閘蟹的季節又來到！除了江南的大閘蟹，近年黃河邊上也養起大閘蟹，且將通過冷鏈物流運往千家萬戶。

中新社報導，位於黃河岸邊的山西運城臨猗縣孫吉鎮薛公灘，10月初蟹農撐船穿行水中將一隻隻青背白肚、金爪黃毛的大閘蟹被撈出水面，薛公灘養蟹人張俊來自安徽蕪湖，十幾年前他來到臨猗縣種植蓮藕，發現黃河灘塗水質較好。他家裡祖祖輩輩養蟹，他便想到養蟹。他抱著試一試的心態，2012年，把蟹苗投進藕田試驗，2014年試養30畝螃蟹，成為臨猗縣第一個養螃蟹的人。

臨猗縣黃河灘塗面積廣闊，屬鹽鹼地，引入黃河淡水後，加上晝夜溫差大的自然條件，適合螃蟹生長。張俊表示，這裡養出的螃蟹口感鮮甜回甘，吃完後手上沒有腥味，還比中國南方早上市半個月。

2014年那30畝試驗塘產出的螃蟹賣到上海，同等規格每斤售價比別人的螃蟹高出10元（人民幣，下同）。此後他逐年擴大蟹塘規模，發展到如今的3000畝。 　　

在張俊帶動下，臨猗縣黃河灘塗大閘蟹養殖漸成氣候，目前僅孫吉鎮黃河大閘蟹養殖面積就達5000餘畝，年產值突破4000萬元。同時，與臨猗縣相鄰的萬榮縣、永濟市等地農戶也加入養蟹行列。

從「南蟹北養」到「本地化繁育」，當地養蟹技術也在迭代。張俊說，過去從南方調運蟹苗，成活率只有20%到30%。2024年下半年，他開始改造育苗池塘，把種蟹運到南方孵化蟹苗幼體，2025年開展本地化繁育，蟹苗成活率已提升到70%左右

如今，當地蟹農普遍採用生態餵養方式，投餵小魚、發酵玉米，養出的螃蟹膏黃飽滿、肉質緊實。

張俊說，一畝蟹塘投放約2000尾公蟹苗或2500尾母蟹苗，畝產量約300斤。黃河大閘蟹不僅銷往北京、上海、陝西等地，還發往新加坡、柬埔寨、泰國等地。

精華 FAQ

  • 臨猗縣黃河灘塗面積廣闊，屬鹽鹼地，引入黃河淡水後水質較好，加上晝夜溫差大，十分利於螃蟹生長，也讓蟹肉更鮮甜回甘。

  • 張俊原本在當地種蓮藕，2012年先在藕田投放蟹苗試驗，2014年再以30畝正式養蟹，成功後逐年擴張，如今蟹塘已發展到3000畝。

  • 當地已從南方調苗轉向本地化繁育，蟹苗成活率由20%到30%提升至約70%，並採生態餵養；產品除銷往北京、上海等地，也出口新加坡、柬埔寨與泰國。

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