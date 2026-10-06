中國遊客天真的像「渡渡鳥」？ 老外邊酸邊羨慕這一點

在巴黎遭人偷走相機的中國女模特萬千惠，在巴黎街頭舉牌尋物。（取材自大河報）

AI摘要 文章摘要整理： 文章以「渡渡鳥」比喻中國遊客在歐洲較缺乏警戒心，並用多個失竊與被騙案例說明，這種習慣源自中國國內相對安全的生活環境。

中國遊客就像渡渡鳥？近日社群平台對於中國遊客的危機意識掀起一波討論。一名外國網友在重慶街頭拍到幾名遊客將行李箱直接放在路邊，沒有任何人看管便進店買飲料，讓他驚呼：「這是公開邀請別人來偷東西嗎？在中國的中國人都是一群寶寶，完全沒有危機意識！」還有網友精準形容，稱中國遊客天真得像是不知道天敵存在的「渡渡鳥」。

渡渡鳥僅分布在模里西斯島，因長期缺乏天敵，逐漸失去飛行能力與警戒本能，最終滅絕。自媒體「淺黑科技」報導，習慣了國內治安環境的中國遊客，一踏上歐洲的土地，就像是毫無戒備的渡渡鳥，降落在土狼遍地的叢林裡。旅居巴黎的中國女模特萬千惠就在艾菲爾鐵塔附近遭竊，相機遭人偷走，裡面還存有她為品牌拍攝的廣告素材，她只得在網路上重金懸賞。

然而，中國遊客的「天真」，也反映出中國治安良好的日常。有外國網友表示：「我其實非常羨慕那種生活，在那裡我不用每次出門都時刻回頭張望，擔心自己的生命和財產安全。」 中國遊客毫無危機意識，被比喻成「渡渡鳥」。（取材自X平台）

在中國城市生活中，不少人習慣把筆記型電腦或手機放在咖啡店、圖書館桌上，短暫離開座位；在美食廣場用物品占位；深夜戴著耳機獨自走路；甚至讓價格不低的快遞長時間放在小區門口。但這些日常習慣到了巴黎、米蘭、羅馬等旅遊城市，可能帶來不同的安全風險。

在巴黎街頭，手機放在靠近道路的咖啡桌上，可能遭騎車者迅速搶走；米蘭大教堂廣場會遇到強行替遊客綁上幸運繩、再索取費用的人；羅馬地鐵也可能出現多人圍住遊客，以簽名等方式分散注意力，再趁機竊取錢包或護照。

「淺黑科技」分析，中國普遍使用手機掃碼支付，使許多人出門時不再攜帶大量現金；加上日常生活中形成的安全感，讓部分人在國內已經很少需要時刻提防偷竊；相較之下，歐洲旅遊城市仍可能存在街頭竊盜、街頭監視器設置並不密布等問題。

對於習慣中國國內生活環境的遊客而言，這種「安全肌肉記憶」到了歐洲，反而可能成為容易被竊賊盯上的弱點。