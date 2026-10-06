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福建1動物園推活體投餵 60元賣活雞 遊客圍觀猛獸撕咬

中國新聞組╱福州6日電
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動物園工作人員捆綁活雞準備投餵。(取材自澎湃新聞)
動物園工作人員捆綁活雞準備投餵。(取材自澎湃新聞)

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文章摘要整理：

福建福清永鴻野生動物世界因推行60元活雞投餵引發爭議，遊客圍觀猛獸撕咬活體動物，專家質疑違反動物園規範並恐傷害未成年人與防疫安全。

福建福清市永鴻野生動物世界近日因「活體投餵」引發爭議。十一假期期間，園方在東北虎、獅子及狼區推出每隻60元(人民幣，下同)的活雞投餵項目，工作人員以繩索牽引活雞，反覆拉近猛獸又突然抽回，讓老虎、獅子撲咬。現場有大量家長帶著未成年人圍觀，有遊客直呼「太殘忍」、「太嚇人了」。

籠中將被投餵給猛獸的活雞。(取材自澎湃新聞)
籠中將被投餵給猛獸的活雞。(取材自澎湃新聞)

澎湃新聞報導，東北虎區投餵點擺放活雞，標示「雞塊20、活雞60」，工作人員向遊客介紹，活雞「比較刺激」，並稱一隻雞有「三種玩法」，包括直接投入虎區、吊到樹上讓老虎捕食，以及用繩索收放，讓老虎反覆跳躍撲食。工作人員表示，東北虎區每天約有10至20隻活雞被遊客購買投餵。

獅子區同樣提供每隻60元的活雞。工作人員稱，最近一天約投餵七、八隻，所用公雞每隻重約5斤；狼區也設有類似項目。

報導指出，工作人員將活雞綁住，牽引至獅子面前。獅子靠近後，工作人員突然拉繩，讓活雞從獅子嘴邊被抽走，如此反覆三、四次，活雞逐漸無力掙扎、羽毛散落。數分鐘後，一隻母獅子躍起將活雞叼走，地上留下羽毛和少量血跡。東北虎區則有活雞被吊上直桿，老虎順桿躍上將其奪走。

投餵期間，不少兒童也在現場觀看，有家長看到一半後對孩子說「咱們不看」，隨即離開；也有遊客直言「太殘忍了」。面對質疑，工作人員回應：「什麼叫殘忍，來就是為了玩啊。」

對於活雞來源，工作人員表示，由於遊客購買量大，園區自行養殖已不夠，部分活雞從外部購買。詢問是否經過檢疫？園方稱「這些雞沒問題，都是經過消毒的」，遊客中心則表示「都是健康的」。

法律專家指出，住建部2017年發布的《動物園管理規範》，規定動物園不應在遊客視線範圍內投食活體動物；2020年相關野生動物人工繁育管理規範亦規定，不得在遊客在場時餵食活體陸生脊椎動物。專家認為，公開活體投餵並以此營利，還涉及野生動物保護、動物防疫及未成年人保護等問題。

中國政法大學教授王燦發表示，公開組織活體投餵，可能不利於未成年人身心健康，容易扭曲孩子對動物和生命的認知。律師夏穎則指出，外購活體餌料若缺乏檢疫證明，也可能將疫病風險帶給珍稀野生動物。專家建議停止面向遊客的活體投餵，以覓食模擬等方式取代血腥捕獵展示。

遊客投餵後，動物園內的東北虎在草坪上啃食活雞。(取材自澎湃新聞)
遊客投餵後，動物園內的東北虎在草坪上啃食活雞。(取材自澎湃新聞)

精華 FAQ

  • 園方在老虎、獅子和狼區提供每隻60元的活雞投餵，並以繩索反覆拉近活雞讓猛獸撲咬，現場還吸引大量遊客與未成年人圍觀。

  • 工作人員稱活雞「比較刺激」，還把投餵方式分成直接丟入、吊樹捕食和繩索收放3種玩法，並表示每天約有10至20隻活雞被遊客購買。

  • 專家指出，相關規範明訂動物園不應在遊客視線範圍內投食活體動物，且不得在遊客在場時餵食活體陸生脊椎動物，還可能涉及防疫與未成年人保護問題。

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