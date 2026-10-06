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章若楠曾推薦…巴黎街頭中國麻辣燙店 人均排隊半小時

中國新聞組／北京6日電
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麻辣燙門店外景。（取材自極目新聞）
麻辣燙門店外景。（取材自極目新聞）

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文章摘要整理：

法國巴黎羅浮宮附近的Biubiu麻辣燙因口味接近國內、可用微信支付而走紅，常要排隊半小時，章若楠也曾公開推薦。

法國巴黎街頭，有一家中國麻辣燙店在網絡走紅，大批中國遊客以及巴黎人都來排隊品嘗。社交平台上，不少網友分享對麻辣燙的評價，甚至演員章若楠也曾在直播中推薦。

極目新聞報導，多名中國顧客表示，這家麻辣燙門店位於法國羅浮宮附近，菜品種類和味道與中國差不多，人均消費150元（人民幣，下同，約23美元）。無論是工作日還是節假日，店內生意都很火爆，基本都要排隊半個小時。

網友拍攝的圖片顯示，麻辣燙店位於臨街地段，店內空間不大，已被全部坐滿，外面也有數十人在排隊，其中不少都是亞洲面孔。

據報導，一名來自四川的遊客婷婷介紹道，之前她就聽說過這家店很火，作為川妹子，國慶假期，她專程來看一下麻辣燙正不正宗。

「中午是12點開門，11點多就有人來排隊了，大家都是過來打卡的。」婷婷表示，店內麻辣燙菜品種類還是很豐富的，口味比較像東北麻辣燙，在巴黎來講，味道和性價比算是很不錯的了。

不過，一位上海的遊客則表示，他認為味道算是一般，和國內差別不大，當時他點了一份，大概花了180元，因為是中國人開的店，也支持微信、支付寶支付，當然，也可以用當地貨幣結算。

章若楠此前接受採訪。（取材自極目新聞/「欣漾SuperELLE」官方帳號供圖）
章若楠此前接受採訪。（取材自極目新聞/「欣漾SuperELLE」官方帳號供圖）

報導稱，大眾點評APP顯示，這家麻辣燙店名為「Biubiu麻辣燙」，開業於2023年，具體位置是36 Rue de Richelieu，75001 Paris，菜品以稱重結算，菜品、湯底基本與國內相同，人均消費150元，在巴黎美食熱門榜排名第一，屬於當之無愧的網紅餐館。

店鋪評價當中，不少人推薦的理由都認為，門店距離羅浮宮很近，所以有很多遊客逛完景點就過來打卡，也有人表示，沒想到巴黎的排隊王竟然是一家中國麻辣燙店。

此前，章若楠曾在直播中品嘗、推薦這家Biubiu麻辣燙。2026年10月初，章若楠在巴黎出席活動接受採訪時再次提到「一會下班了就去吃這家麻辣燙」。

顧客點的麻辣燙。（極目新聞）
顧客點的麻辣燙。（極目新聞）

精華 FAQ

  • 店址靠近羅浮宮、菜品與湯底接近國內，且可用微信、支付寶付款，吸引不少中國遊客與巴黎當地人專程前來打卡品嘗。

  • 店名為Biubiu麻辣燙，2023年開業，位於36 Rue de Richelieu，75001 Paris；採稱重結算，人均約150元，生意火爆時常需排隊半小時。

  • 報導指出，章若楠曾在直播中品嘗並推薦這家店，之後她在巴黎出席活動受訪時又提到，下班後還想再去吃這家麻辣燙。

微信 章若楠 羅浮宮

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