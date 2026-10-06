長假效應／敦煌鳴沙山又「堵駱駝」 牠們每天3班倒

十一期間，鳴沙山駱駝大軍。（取材自極目新聞）

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AI摘要 文章摘要整理： 十一長假期間，敦煌鳴沙山月牙泉景區因人潮與駝隊暴增再現「堵駱駝」景象，並以三班倒、專屬紅綠燈與多項便民服務維持運作。

每年十一黃金周假期，中國各大熱門景點無不人滿為患，位於甘肅 敦煌的鳴沙山月牙泉景區，近日再次上演了一場震撼又逗趣的「沙漠名場面」。隨著十一長假迎來客流高峰，無數遊客蜂擁而至，浩浩蕩蕩的駝隊在連綿黃沙中蜿蜒排開，綿延數公里一眼望不到頭，盛況堪比「沙漠春運」。

極目新聞報導，據遊客發布的視頻顯示，鳴沙山月牙泉沙丘上密密麻麻坐滿了體驗大漠風光的遊客，網友戲稱為「沙丘長滿了人」、「人比沙子還多」。面對如此誇張的人潮與駝隊，不少遠道而來的旅客紛紛在社交平台上打趣談到：「都說『勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人』，結果來到敦煌才發現，西出陽關全是人！」

為了應對龐大的騎乘需求與人流，景區的「大漠功臣」駱駝們也進入了高強度的工作模式。據景區工作人員介紹，十一期間騎駱駝體驗項目從早晨6點一直持續運作至晚間7點40分。為防止駱駝過度勞累，景區特別實施了「三班倒」輪休機制，每個駝號安排2至3峰駱駝替換上陣。遊客每人支付130元（人民幣，下同，約20美元），即可享受約30到40分鐘的大漠騎行體驗。儘管等待隊伍漫長，現場甚至出現排隊號碼超過600號的盛況，但遊客們熱情依舊不減。

龐大的駝隊與穿梭於景區的遊客、觀光車在交叉路口匯集，極易引發交通堵塞與安全隱患。為此，景區幾年前便創下先例，特別設置了全網獨一無二的「駱駝專屬紅綠燈」。當信號燈切換為綠色駱駝時，駝隊有序通行；當紅駱駝燈亮起時，則由步行遊客與觀光車優先通過。這座紅綠燈不僅成功疏導了繁忙的沙漠交通，更因現代文明設施與古老絲路文明產生的強烈反差感，意外成為遊客爭相打卡的新地標。

除了充滿趣味的遊覽體驗，景區的硬核服務保障也贏得了一致好評。面對假期商機，景區並未盲目漲價，山頂設置的自動販賣機礦泉水依然維持2元的平民價，與市區完全一致。同時，景區共設有27處平價水售賣點，並免費開放超過7000 個停車位。針對夜間散場時段，景區還協調了免費接駁公車將遊客送回市區，且門票支援三天內多次入園，讓來自中國各地的遊客在感受西北壯麗風光的同時，也能體驗到溫暖貼心的旅遊服務。