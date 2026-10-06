我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

長假效應／敦煌鳴沙山又「堵駱駝」 牠們每天3班倒

中國新聞組／北京6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
十一期間，鳴沙山駱駝大軍。（取材自極目新聞）
十一期間，鳴沙山駱駝大軍。（取材自極目新聞）

▲ 影片來源：X平台＠Chunyu_China（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

AI摘要

文章摘要整理：

十一長假期間，敦煌鳴沙山月牙泉景區因人潮與駝隊暴增再現「堵駱駝」景象，並以三班倒、專屬紅綠燈與多項便民服務維持運作。

每年十一黃金周假期，中國各大熱門景點無不人滿為患，位於甘肅敦煌的鳴沙山月牙泉景區，近日再次上演了一場震撼又逗趣的「沙漠名場面」。隨著十一長假迎來客流高峰，無數遊客蜂擁而至，浩浩蕩蕩的駝隊在連綿黃沙中蜿蜒排開，綿延數公里一眼望不到頭，盛況堪比「沙漠春運」。

極目新聞報導，據遊客發布的視頻顯示，鳴沙山月牙泉沙丘上密密麻麻坐滿了體驗大漠風光的遊客，網友戲稱為「沙丘長滿了人」、「人比沙子還多」。面對如此誇張的人潮與駝隊，不少遠道而來的旅客紛紛在社交平台上打趣談到：「都說『勸君更盡一杯酒，西出陽關無故人』，結果來到敦煌才發現，西出陽關全是人！」

為了應對龐大的騎乘需求與人流，景區的「大漠功臣」駱駝們也進入了高強度的工作模式。據景區工作人員介紹，十一期間騎駱駝體驗項目從早晨6點一直持續運作至晚間7點40分。為防止駱駝過度勞累，景區特別實施了「三班倒」輪休機制，每個駝號安排2至3峰駱駝替換上陣。遊客每人支付130元（人民幣，下同，約20美元），即可享受約30到40分鐘的大漠騎行體驗。儘管等待隊伍漫長，現場甚至出現排隊號碼超過600號的盛況，但遊客們熱情依舊不減。

龐大的駝隊與穿梭於景區的遊客、觀光車在交叉路口匯集，極易引發交通堵塞與安全隱患。為此，景區幾年前便創下先例，特別設置了全網獨一無二的「駱駝專屬紅綠燈」。當信號燈切換為綠色駱駝時，駝隊有序通行；當紅駱駝燈亮起時，則由步行遊客與觀光車優先通過。這座紅綠燈不僅成功疏導了繁忙的沙漠交通，更因現代文明設施與古老絲路文明產生的強烈反差感，意外成為遊客爭相打卡的新地標。

除了充滿趣味的遊覽體驗，景區的硬核服務保障也贏得了一致好評。面對假期商機，景區並未盲目漲價，山頂設置的自動販賣機礦泉水依然維持2元的平民價，與市區完全一致。同時，景區共設有27處平價水售賣點，並免費開放超過7000 個停車位。針對夜間散場時段，景區還協調了免費接駁公車將遊客送回市區，且門票支援三天內多次入園，讓來自中國各地的遊客在感受西北壯麗風光的同時，也能體驗到溫暖貼心的旅遊服務。

精華 FAQ

  • 景區因客流暴增，駝隊在沙丘與通道間綿延數公里，遊客也密集聚集，形成「人比沙子還多」的畫面，被形容為沙漠版春運，場面十分誇張。

  • 工作人員表示，騎駱駝體驗從早上6點營運到晚間7點40分，並採三班倒輪休，每個駝號配置2至3峰駱駝輪替上陣，降低連續工作負擔。

  • 景區設有駱駝專屬紅綠燈疏導人車與駝隊，山頂礦泉水維持2元，另有27處平價售水點、7000多個免費車位，以及夜間免費接駁車與3天內多次入園服務。

甘肅

上一則

福建1動物園推活體投餵 60元賣活雞 遊客圍觀猛獸撕咬

下一則

敲碎可可粉親手「考古」 兵馬俑巧克力紅到日本

延伸閱讀

黃金周遊客 坐滿敦煌鳴沙山整座山頭 「感覺有1億人」

黃金周遊客 坐滿敦煌鳴沙山整座山頭 「感覺有1億人」
「我是鵰 你才是老鷹」 瀋陽景區「鵰兄」走紅 曝身分

「我是鵰 你才是老鷹」 瀋陽景區「鵰兄」走紅 曝身分
中國十一長假瘋「奔縣遊」 景區熱度Top10全由小城包攬

中國十一長假瘋「奔縣遊」 景區熱度Top10全由小城包攬
「上班比下班還快樂」 景區招18個「野人」 600人瘋搶

「上班比下班還快樂」 景區招18個「野人」 600人瘋搶

熱門新聞

王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
美國總統川普與中國國家主席習近平9月24日在白宮橢圓辦公室會面。(美聯社)

習近平體力變差？WSJ曝北京要求白宮設「私人休息室」

2026-10-03 08:40

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞