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中國作家有望摘諾貝爾文學獎？殘雪再登預測榜首 8日揭曉

中國新聞組╱北京6日電
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諾貝爾文學獎即將在8日揭曉，在海外博彩預測榜，中國女作家殘雪排名第一。(取材自微...
諾貝爾文學獎即將在8日揭曉，在海外博彩預測榜，中國女作家殘雪排名第一。(取材自微博)

AI摘要

文章摘要整理：

殘雪再度位居諾貝爾文學獎博彩預測榜首，外界關注她是否能在8日揭曉時成為首位獲獎的中國女性作家。

2026年諾貝爾獎登場，最受矚目的諾貝爾文學獎8日揭曉。中國女作家殘雪在海外博彩公司的預測榜上排名第一。這也是她自2019年以來連續第8年躋身預測榜前列。不過，博彩賠率並非瑞典文學院的評選結果，主要反映作家聲譽、媒體關注、過往猜測及投注熱度。

綜合媒體報導，綜合Bethard與立博Ladbrokes兩家博彩機構數據，殘雪位列雙榜首位，賠率為10比1。

殘雪本名鄧小華，1953年出生於湖南長沙，1985年開始發表小說，是中國當代先鋒文學的重要代表。她的作品打破傳統敘事方式，經常以夢境、象徵及意識流手法描寫人物內心，探索人性的恐懼、孤獨與精神世界，代表作包括「黃泥街」、「山上的小屋」等。她獨特而實驗性的文字風格，在中國文壇相對小眾，卻在海外引發長期關注，並獲得「中國的卡夫卡」之稱。

近年來，殘雪作品被翻譯成多種語言，在歐美及日本文壇持續受到討論。她也曾多次入圍國際文學獎項，部分作品更被海外創意寫作課程選讀。隨著今年諾貝爾文學獎進入最後倒數，她再次登上博彩預測榜首，也讓「殘雪能否摘下諾獎」成為華語文學界的熱門話題。

從目前預測來看，日本作家村上春樹以14比1緊隨其後，澳洲作家傑若德．墨南（Gerald Murnane）及美國作家湯瑪斯．品瓊（Thomas Pynchon）則同為16比1。不過，歷屆諾貝爾文學獎結果顯示，博彩市場與最終得主並沒有直接關係，熱門作家最終落選的情況並不少見。

值得注意的是，華人作家距離上一次獲得諾貝爾文學獎已有10多年。2000年，法籍華人作家高行健獲獎；2012年，中國作家莫言再度摘下桂冠，此後便未有華人作家獲獎。若殘雪最終勝出，不僅將成為第二位獲諾貝爾文學獎的中國籍作家，也將成為首位獲此殊榮的中國女性作家。

瑞典文學院的評選過程一向高度保密，外界無法僅憑博彩賠率判斷最終結果。這場持續多年的「殘雪猜想」，究竟會在今年成真，還是再次成為熱門預測落空的案例，將於8日揭曉答案。

精華 FAQ

  • 她在Bethard與立博Ladbrokes的預測榜都名列第1，賠率為10比1，且自2019年起已連續8年位居前列，因此再度引發外界高度關注。

  • 文中強調博彩賠率並非瑞典文學院的正式評選結果，只是反映作家聲譽、媒體熱度與投注情況；歷屆結果也顯示，熱門人選落選並不罕見。

  • 她將成為第2位獲諾貝爾文學獎的中國籍作家，也是首位獲此殊榮的中國女性作家。此前華人作家得主包括2000年的高行健與2012年的莫言。

諾貝爾 澳洲

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