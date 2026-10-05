霸凌、擺拍…年收千萬的女網紅狂翻車 400萬粉抖音號被封

網紅「慧慧飽飽」接連陷入爭議，道歉後又多次引發新風波。(取材自都市現場)

AI摘要 文章摘要整理： 抖音百萬網紅慧慧飽飽因多次爭議後帳號遭禁止關注，作品清空，平台未公布細節，外界推測與近期直播及違規內容有關。

靠「微商女強人」抽象短視頻走紅、擁有逾400萬粉絲的網紅「慧慧飽飽」，近日抖音 帳號遭禁止關注，主頁作品也被清空。抖音客服回應，該用戶「因違反社區規範被禁止關注」，相關情況以頁面顯示為準。

「慧慧飽飽朋友圈」小號目前擁有58.2萬粉絲，雖尚未遭封禁，但也已停止更新。抖音官方截至目前未公開說明具體原因。有評論認為，平台對多次引發爭議的帳號直接關停，釋放出整頓訊號。

「慧慧飽飽」本名張慧賢，15歲輟學，早年生活拮据，「飽飽」一名源自曾經吃不飽飯的經歷。她靠「微商女強人」式抽象短視頻走紅，紅藍西裝搭配「廢話文學」成為標誌，粉絲一度突破400萬。成名前，她每月收入僅人民幣900元；巔峰時年收入近人民幣千萬元，單條廣告報價達10萬元。

網紅「慧慧飽飽」抖音大號近日遭禁止關注，主頁作品也被清空。(取材自都市現場)

不過，從2025年10月起，她接連陷入爭議。

2025年10月，她發布模仿公益博主的影片，以特效刻意放大、醜化畫面中環衛女工的胸部和臀部，引發批評。影片下架後，她公開道歉，承認「不該以任何形式刻意突出女性身體特徵」。

之後，她發布向環衛工人及外送員送牛奶、麵包的「送溫暖」影片，卻被網友質疑擺拍。有人發現禮品包裝整齊劃一，且有路人拍到拍攝結束後，工作人員將發出的空禮盒回收，影片因此被指是劇本安排。

2026年3月，她的團隊在湖北一處荒島木屋拍攝後，又遭島主指控遺留大量垃圾、耗盡淡水且未清理。她解釋是「時間差誤會」，並道歉、轉帳補償及補送物資，但爭議仍未完全平息。

據網友爆料，封號前的直接導火線可能是10月3日晚間直播。直播期間，房間突然顯示「已被封禁」，隨後大號遭處置。不過，目前抖音並未公布具體違規事項。

慧慧飽飽的高德語音包近期才上線，內容包括「違法拍照區規矩點」等駕駛提示，此次帳號遭處置，也被認為可能與涉嫌違規有關。

從鏡頭霸凌、公益擺拍，到荒島垃圾事件，她一年內多次因負面事件引發討論。如今大號無法正常查看作品，小號停更，後續仍有待平台進一步說明。