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北京大興機場「定製祝福」走紅 69元讓大家分享你的幸福

中國新聞組／北京5日電
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北京大興國際機場近日推出定製廣播祝福服務。（取材自上游新聞）
北京大興國際機場近日推出定製廣播祝福服務。（取材自上游新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

北京大興機場上線69元定製廣播祝福服務，吸引旅客在求婚、紀念日等場景下使用；雖然預約量上升，但實際播放仍受區域覆蓋與訂單取消影響。

北京大興國際機場近日推出定製廣播祝福服務，旅客花69元（人民幣，下同，約10.2美元）即可選擇固定模板，讓專屬祝福在航站樓內播放，內容涵蓋求婚告白、紀念日、升學、重逢接機及退伍歸來等情境。服務9月30日上線後引發關注，十一長假前三天預約量增加，目前每天限量15條。

上游新聞報導，有旅客在社交平台分享購買定製祝福的經歷，並稱完成「全機場送祝福」。截至10月3日中午，官方售賣平台顯示當月售出80份。不過，大興機場工作人員表示，當中包含因預約時間不符等原因取消的訂單，因此不能直接視為實際成功播放數量。

據了解，固定模板價格69元，旅客可按照不同場景選擇內容，例如求婚告白模板包括「XXX，航線有萬千方向，可於我而言，飛過再多山海，歸程只想是你」等文案。個人定製則為99元（約14美元），內容須控制在40字內，並提前48小時提交審核；固定模板提前3小時即可預訂。

至於是否真的能讓「全機場」聽見祝福，工作人員坦言仍有部分區域存在「盲區」。「例如洗手間、航空公司休息室等區域因擁有獨立的廣播系統，旅客在這些地方可能聽不到祝福。」若能確認受祝福者位置，機場可協助確認廣播覆蓋情況。機場方面表示，航站樓全樓會播放兩次，間隔5分鐘。

對於服務價格，工作人員介紹，購買廣播祝福的旅客還可領取限定徽章，並享有優先登機相關權益。官方同時規定，服務暫不面向演藝、體育、網紅等具有公眾影響力人士，也不接受虛擬偶像及二次元IP相關主題定製。

十一假期前夕，這項機場廣播服務因其使用方式受到旅客關注，預約量也較平時增加。

北京大興國際機場近日推出定製廣播祝福服務，旅客花69元即可選擇固定模板，讓專屬祝...
北京大興國際機場近日推出定製廣播祝福服務，旅客花69元即可選擇固定模板，讓專屬祝福在航站樓內播放。（取材自上游新聞）

北京大興國際機場近日推出定制廣播祝福服務，圖為廣播詞模板。（取材自上游新聞）
北京大興國際機場近日推出定制廣播祝福服務，圖為廣播詞模板。（取材自上游新聞）

精華 FAQ

  • 固定模板每次69元，可選求婚、紀念日、接機等情境；個人定製則是99元，內容限40字內，需提前48小時審核，固定模板提前3小時即可預訂。

  • 因為旅客可讓專屬祝福在航站樓內播放，營造公開告白或慶祝的效果，有人甚至稱完成「全機場送祝福」，加上十一長假前需求增加，因此迅速走紅。

  • 不一定。機場人員表示洗手間、航空公司休息室等因有獨立廣播系統，可能聽不到祝福；航站樓會播放兩次、間隔5分鐘，若能確認對方位置，還可協助確認覆蓋情況。

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