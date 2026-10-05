採50項新技術…施耐德電氣北京園區 直接排放降低65%

施耐德電氣北京園區的自動化生產線。本報北京傳真【作者：羅印冲，日期：2026-10-05，數位典藏序號：20261004111553343】

AI摘要 文章摘要整理： 施耐德電氣北京園區以50多項新技術打造可持續燈塔工廠，直接排放降65%、能效提升36%，成為北京綠色製造轉型代表。

前不久，施耐德電氣北京園區被世界經濟論壇評選為「可持續燈塔工廠」，這是北京第6座「燈塔工廠」，也是首座「可持續燈塔工廠」。

在全球製造業裡，「燈塔工廠」被譽為「世界上最先進的工廠」，而「可持續燈塔工廠」又是綠色化、數位化轉型的新樣本。近年來，這家全球知名的跨國公司在北京園區裡實施了50多項先進技術方案，讓工廠實現直接排放降低65%、間接排放徹底消除、整體能源效率顯著提升36%。

自動化生產線上，機械臂揮舞，精準配合完成每一個生產流程。近30年歷史的施耐德電氣北京園區逾9萬平方公尺，是該公司全球最大的塑殼斷路器和中壓環網櫃生產基地之一。

「我們將最新的技術，如AI、數位化、雲邊協同等，率先用在北京園區工廠。」施耐德電氣副總裁、中國軟體研發中心負責人張磊說，施耐德電氣中國軟體研發中心就紮根北京。在他看來，北京有豐富的專業人才、資料、場景和優質合作夥伴，既為企業技術研發提供了沃土，也注入了動力。

以無六氟化硫中壓環保氣體櫃的研發為例。六氟化硫是傳統中壓環網櫃裡一種非常好的絕緣材料，但六氟化硫又是一種強溫室氣體。園區採用乾燥空氣替代六氟化硫，依託模擬技術及AI工具賦能研發，最終讓同等電氣性能的無六氟化硫產品加速上市。如今，新產品正快速替代傳統六氟化硫產品，使得相關排放大幅削減41%，相當於減少70萬噸二氧化碳當量排放。

放眼整個園區，AI演算法結合業務需求、環境條件和分時電價機制等，實現動態能效提升和電費節約，園區綜合能效水準大幅提升30.5%。

近年來，施耐德電氣北京園區已先後獲評大陸國家級綠色工廠、三星綠色建築、北京市行業首家協力廠商認證零碳工廠等。1座工廠降能減碳的身後，是近年來北京產業加速綠色化。截至今年5月，北京累計建設大陸國家級綠色工廠182家，市級綠色工廠122家。