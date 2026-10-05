中國十一長假瘋「奔縣遊」 景區熱度Top10全由小城包攬

遊客在河北省唐山市豐南區河頭老街景區觀光遊覽。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 中國十一長假期間，年輕人紛紛避開大城市轉向小縣城旅遊，奔縣遊熱度飆升，景區排名前10首次全由小城包攬，反映消費偏好轉向深度與性價比。

中國旅遊市場近年興起到鮮少人聽過但物價親民的小眾旅遊地，今年十一長假此一現象更明顯，年輕人紛紛避開熱門大城市，反向湧進小縣城「慢」遊，「奔縣遊」成為熱門新詞彙；中國景區熱度TOP10首次被「小城」全面包攬，北上廣深等一線城市的傳統熱門景區無一進入單點排名前十。

不少中國網友貼文細數「奔縣遊」的好處：不用趕打卡點，可以逛早市、走古巷，沉浸式當一天本地人。例如從明清時期流傳下來的喝早酒習俗，湖北荊州監利市「早酒之都」吸引遊客前往，清晨5時左右，監利早酒文化街就已經人聲鼎沸。

還有網友指出，更重要的是，與熱門景點比較，縣城住宿、餐飲的價格親民許多。

極目新聞報導，根據「去哪兒」平台的Top10熱門景區分別是：河北唐山河頭老街、寧夏中衛沙坡頭、江西上饒葛仙村度假區、山東臨沂琅琊古城、河南 開封萬歲山武俠城、江蘇蘇州拙政園、江西上饒婺源篁嶺景區、四川九寨溝風景區、安徽黃山風景區、山東泰山風景區。其中，萬歲山武俠城熱度同比去年暴增22倍；黃山景區熱度增4倍，葛仙村度假區熱度增3倍。

根據「同程旅行」發布的「2026暑期慢充旅行之奔縣遊趨勢報告」，「奔縣遊」相關產品預訂熱度年增63%，遠超過傳統熱門景區的增速，成為2026年暑期文旅市場最大的增量市場。

目前的十一長假，「奔縣遊」再度被熱烈討論。第一財經引述美團資料，截至9月28日，中秋十一期間平台連住4至6天的民宿預訂量年增24%，其中縣域目的地增加尤其明顯。

這當中有些目的地過去在旅遊地圖上極為罕見。地處北疆環線的新疆布林津縣預訂量年增206%；位於長白山北麓、擁有朝鮮族民俗村落與森林徒步線路的吉林安圖縣年增71%；江西省婺源縣正值傳統農俗「曬秋」，廣東省唯一的海島縣南澳縣，兩地民宿預訂量年增近6成。

這一現象標誌著「奔縣遊」從小眾走向主流，其背後的驅動力主要包括：遊客不再滿足於走馬看花式的打卡，轉而追求深度體驗。如萬歲山武俠城憑藉數千名NPC互動和實景演藝，讓遊客從「旁觀者」變成「局中人」；河頭老街、琅琊古城等也憑藉獨特的國風演藝和在地文化氛圍出圈。

再者，小城更有性價比與鬆弛感，相比一線城市高昂的食宿成本和擁擠的交通，小城旅遊物價更親民，節奏更舒緩，能提供更高的情緒價值和鬆弛感。

此外，高鐵和高速路網的完善，使得許多曾經偏遠的縣城變得觸手可及，成為獨立的旅遊目的地而非中轉站。

十一長假景區熱度Top10

河北省唐山市豐南區河頭老街景區的工作人員與遊客互動。（新華社）