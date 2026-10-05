我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

7小時400通求助電話…祁連縣單日10萬客 文旅局長幫鋪床

中國新聞組／北京5日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
青海祁連縣因9號公路在網路暴紅，一天吸引10萬遊客，全縣400餘家酒店和民宿全部...
青海祁連縣因9號公路在網路暴紅，一天吸引10萬遊客，全縣400餘家酒店和民宿全部滿房。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

青海祁連縣因網紅公路吸引大批遊客，十一假期單日接待逾10萬人，住宿全面告急後，當地迅速開放學校宿舍並由文旅局長一線協助安置。

人口只有5萬人的青海省海北藏族自治州祁連縣，3日迎來超10萬遊客，全縣400餘家酒店和民宿全部滿房。因今年當地9號公路在網路暴紅，吸引大批遊客在十一長假前往，人流量遠超日常旺季。當地緊急安排免費宿舍，文旅局長還替遊客鋪床。

當天許多未預訂到房間的遊客在各大平台尋宿無果。祁連縣文旅局辦公室工作人員陳先生表示，辦公室7小時內接了400多個求助電話，工作人員手寫記錄遊客資訊，並即時發至飯店群和學校安置點群中統籌調度。

面對突發的住宿壓力，當地迅速啟動應急預案，協調教育部門打開學校宿舍。3日夜間至4日凌晨2時30分，祁連縣通過民族中學和海北州第三高級中學等應急保障床位安置近500人，加上其他接待點、退訂房源及周邊分流，妥善解決了遊客的住宿需求。

多位遊客在網路發文致謝，表示在氣溫降至攝氏零下4度的雨雪天氣中，入住帶有暖氣的免費學生宿舍，並領到全新床上用品，盛讚當地文旅部門的應急效率。網路流傳的影片顯示，祁連縣文體旅遊廣電局黨組書記、局長馮玲玲也在一線協助搬運行李並為遊客鋪被褥。

據遊客林彬（化名）講述，十一假期，他從西安前往青海旅遊，3日抵達祁連縣。當天下午一直到天黑，他在各大平台上都沒有找到住宿的地方。「後來心煩地刷手機，刷到祁連文旅的公告，說有住宿困難可以聯繫他們，就給他們打了電話。」結果晚上他就被安排到祁連縣民族中學住下了。

另有網友表示，「這種住學校的只是在網上聽說過，居然真體驗了一回。」該網友稱，抵達學校時，門口已經停了很多車輛，很快完成登記後，男女分開入住。短短半小時從「無家可歸」到住上了帶暖氣的宿舍。該網友稱，第二天，他們把床鋪等物品全部都整理好後才離開。

在社交平台，還有眾多遊客發布視頻或文字，對祁連文旅表示感謝，「提出表揚」。

青海祁連縣文旅局為找不到住宿的遊客，安排入住學校宿舍。（取材自極目新聞）
青海祁連縣文旅局為找不到住宿的遊客，安排入住學校宿舍。（取材自極目新聞）

遊客入住的學校宿舍。（取材自極目新聞）
遊客入住的學校宿舍。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 主因是當地9號公路在網路上爆紅，帶動大量旅客趁十一長假前往打卡。加上原本人口不多、接待量有限，結果單日遊客數遠超平時旺季。

  • 縣內400餘家酒店和民宿全部滿房後，文旅部門啟動應急預案，協調教育部門開放學校宿舍，並結合退訂房源與周邊分流，盡量滿足住宿需求。

  • 工作人員7小時內接到400多通求助電話，手寫登記並即時轉給飯店與安置點；局長馮玲玲也到現場協助搬運行李、鋪床鋪，展現快速應變與服務。

上一則

1天跌破5成…十一機票大跳水 網憂回程遇「價格刺客」

下一則

中國十一長假瘋「奔縣遊」 景區熱度Top10全由小城包攬

延伸閱讀

黃金周遊客 坐滿敦煌鳴沙山整座山頭 「感覺有1億人」

黃金周遊客 坐滿敦煌鳴沙山整座山頭 「感覺有1億人」
中國十一長假傳阿爾山1晚950元大酒店是民宅 官方：無照經營

中國十一長假傳阿爾山1晚950元大酒店是民宅 官方：無照經營
「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票
「我是鵰 你才是老鷹」 瀋陽景區「鵰兄」走紅 曝身分

「我是鵰 你才是老鷹」 瀋陽景區「鵰兄」走紅 曝身分

熱門新聞

王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕