7小時400通求助電話…祁連縣單日10萬客 文旅局長幫鋪床

青海祁連縣因9號公路在網路暴紅，一天吸引10萬遊客，全縣400餘家酒店和民宿全部滿房。（取材自極目新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 青海祁連縣因網紅公路吸引大批遊客，十一假期單日接待逾10萬人，住宿全面告急後，當地迅速開放學校宿舍並由文旅局長一線協助安置。

人口只有5萬人的青海省海北藏族自治州祁連縣，3日迎來超10萬遊客，全縣400餘家酒店和民宿全部滿房。因今年當地9號公路在網路暴紅，吸引大批遊客在十一長假前往，人流量遠超日常旺季。當地緊急安排免費宿舍，文旅局長還替遊客鋪床。

當天許多未預訂到房間的遊客在各大平台尋宿無果。祁連縣文旅局辦公室工作人員陳先生表示，辦公室7小時內接了400多個求助電話，工作人員手寫記錄遊客資訊，並即時發至飯店群和學校安置點群中統籌調度。

面對突發的住宿壓力，當地迅速啟動應急預案，協調教育部門打開學校宿舍。3日夜間至4日凌晨2時30分，祁連縣通過民族中學和海北州第三高級中學等應急保障床位安置近500人，加上其他接待點、退訂房源及周邊分流，妥善解決了遊客的住宿需求。

多位遊客在網路發文致謝，表示在氣溫降至攝氏零下4度的雨雪天氣中，入住帶有暖氣的免費學生宿舍，並領到全新床上用品，盛讚當地文旅部門的應急效率。網路流傳的影片顯示，祁連縣文體旅遊廣電局黨組書記、局長馮玲玲也在一線協助搬運行李並為遊客鋪被褥。

據遊客林彬（化名）講述，十一假期，他從西安前往青海旅遊，3日抵達祁連縣。當天下午一直到天黑，他在各大平台上都沒有找到住宿的地方。「後來心煩地刷手機，刷到祁連文旅的公告，說有住宿困難可以聯繫他們，就給他們打了電話。」結果晚上他就被安排到祁連縣民族中學住下了。

另有網友表示，「這種住學校的只是在網上聽說過，居然真體驗了一回。」該網友稱，抵達學校時，門口已經停了很多車輛，很快完成登記後，男女分開入住。短短半小時從「無家可歸」到住上了帶暖氣的宿舍。該網友稱，第二天，他們把床鋪等物品全部都整理好後才離開。

在社交平台，還有眾多遊客發布視頻或文字，對祁連文旅表示感謝，「提出表揚」。

青海祁連縣文旅局為找不到住宿的遊客，安排入住學校宿舍。（取材自極目新聞）

遊客入住的學校宿舍。（取材自極目新聞）