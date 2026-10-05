我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

1天跌破5成…十一機票大跳水 網憂回程遇「價格刺客」

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國「十一」假期機票價格節中明顯下滑，其中北京飛昆明航線從人民幣1927元降至8...
中國「十一」假期機票價格節中明顯下滑，其中北京飛昆明航線從人民幣1927元降至884元，跌逾五成；圖為10月1日，上海浦東國際機場2號航站人潮。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國十一長假機票價格先高後低再回升，節中部分航線一天內大跌逾5成，引發網友搶票與回程票價恐成「價格刺客」的討論。

中國「十一」長假機票價格出現明顯波動，假期首日票價高，2日起明顯下滑，3、4日更成為節中低谷；部分航線一天內票價大跌逾五成。不過，5日起返程客流增加，票價重新走高，10月7日預計迎來返程票價高峰。部分網友直呼「趕快撿漏」，也有人提醒，別只看去程便宜，回程可能才是「價格刺客」。

快科技指出，中國「十一」假期的機票價格出現了明顯的起伏變化，不少航線一天之內票價落差巨大。平台數據顯示，今年十一機票價格呈現「兩頭高、中間低」走勢，10月2日中國國內機票平均價格較10月1日下降約兩成，而3、4日持續下探，成為整個假期的價格窪地。5日起隨返程客流增加重新向上攀升，7日將達返程票價高點，待假期接近結束後票價才會再度回落。

報導稱，部分航線價格落差十分驚人。以北京飛昆明航線為例，10月1日上午6時40分航班裸票價為1927元（人民幣，下同，約287美元），僅隔一天，同天航線在10月2日直降至884元，較前一日便宜約五成。同時，其他航線亦出現低價，10月3日北京飛哈爾濱最低300元、上海飛西安350元、武漢飛天津385元、廣州飛青島500元。

封面新聞另指，每年「十一」假期中段，相較假期首尾兩個客流高峰，機票價格通常較低，部分航線票價相當於打五折。去哪兒大數據研究院分析，旅客若搶到節中低價機票，可選擇提前返程或節後錯峰返程，以避開返程高峰。

除機票外，住宿也出現節中臨時預訂增加的情況。其中，熱門城市酒店節中臨時預訂量年增三成，臨時預訂量最高的城市包括北京、成都、上海、重慶、杭州、廣州、南京、青島及西安。

業界分析表示，「十一」假期中段票價走低是每年都會出現的市場現象。假期首尾分別對應集中出發和集中回程，客流量大推高票價，而假日中間幾天出行客流減少，航空公司為提高上座率，便會放出優惠票價。

機票價格下跌也引發中國網友討論。有網友留言「趕快撿漏好便宜」，也有網友稱「假期過一半這機票確實降得猛」。不過，也不少網友的質疑聲浪。有網質疑「別忽悠了」，「怎麼回來？查過機票嗎」，「一到過節就發機票跳水的假消息，為了騙人出去消費，真的張開嘴巴就扯」。

還有網友直言「去程一折，回程呢」。另有網友認為，機票降價是因為「消費完全起不來嗎」，還有留言稱「省錢才是最重要的」，「比機票跳水更嚴重的是老百姓的收入縮水」。

精華 FAQ

  • 主要因首尾兩端分別對應集中出發與集中返程，客流量大推高票價；節中出行需求減少，航空公司為提升上座率，便會放出較多優惠票。

  • 北京飛昆明航線10月1日裸票價為1927元，隔天降至884元，近乎便宜一半；此外，北京飛哈爾濱、上海飛西安、武漢飛天津等航線也出現低價票。

  • 因為節中去程可能買到低價票，但返程需求通常在5日後快速增加，7日還可能達到高峰，若只顧去程便宜，回程票價上漲就可能變成「價格刺客」。

武漢 機票

上一則

抽智商稅？成都回鍋肉3片105元上熱搜 市監局回應了

下一則

7小時400通求助電話…祁連縣單日10萬客 文旅局長幫鋪床

延伸閱讀

中秋十一假期點火消費 中國文旅、零售業商機爆發

中秋十一假期點火消費 中國文旅、零售業商機爆發
請假3天連休13天 中秋首日中國2.4億人次跨域移動

請假3天連休13天 中秋首日中國2.4億人次跨域移動
中國史上最長中秋十一連假要來了 出境遊這三地最火

中國史上最長中秋十一連假要來了 出境遊這三地最火
27.7萬人次…黃金周首日訪港內地客創新高 超越疫情前

27.7萬人次…黃金周首日訪港內地客創新高 超越疫情前

熱門新聞

王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

2026-10-03 06:30
薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08
微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

2026-10-03 09:30
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕