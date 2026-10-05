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抽智商稅？成都回鍋肉3片105元上熱搜 市監局回應了

中國新聞組／北京5日電
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這道菜被指是天價回鍋肉。（視頻截圖）
這道菜被指是天價回鍋肉。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

成都一家餐館以3片回鍋肉賣105元引發熱議，店家強調食材與份量成本高且有平價選項，市監局則確認其明碼標價、未違法。

近日成都一家餐館因3片回鍋肉賣105元（人民幣，下同，約15.6美元）登上熱搜話題，廣大網友對價格合理性與行銷手法展開熱烈討論，質疑店家抽智商稅。面對暴利質疑，店家出面澄清定價乃因嚴選高成本的走地糧食豬、單片份量巨大且扣除各項營運成本後僅屬薄利多銷；同時店內亦提供10元起的多元單點與12元平價套餐。當地市場監管局經現場檢查後確認，店家明碼標價，並未違法。

綜合媒體報導，這起爭議源於網路影片傳播該店按片計價且「三片起炒」的模式，單盤最低需花費105元，顛覆大眾對回鍋肉傳統平價家常菜的印象。

店家解釋，最頂級的35元精品肉片重量高達六至七兩，所選用的走地糧食豬養殖期長達一年半以上，肉質緊實且肥而不膩，一頭四、五百斤的成豬僅能切出二、三十片此類規格的部位。店家強調，製作此類菜餚扣除豬肉成本、房租、人工及廚師薪資後，一盤只能賺約20元，絕無暴利情事。

此外，為滿足不同族群的需求，店內除了不同尺寸與價位的單點回鍋肉外，還特別為周邊工地工人準備了12元起、可無限續菜的平價套餐。

針對此事，網友看法兩極。反對者認為，成都街頭回鍋肉一般只要38至45元一碟，即便在高級商圈亦不超過60元，105元的價格顯屬不合理，懷疑係商家利用「按片計價」、「三片起炒」等特殊噱頭進行擺拍與流量行銷。

支持者則指出，優質走地豬肉質非一般速成飼料豬可比，加上連山回鍋肉傳統古法大片厚切的獨特工藝，定價物有所值。

成都市錦江區市場監管局獲報後前往實地稽查，證實商家已透過菜單及口頭明確告知消費者價格與規則，符合自主定價與明碼標價原則，並督促店家持續保障顧客知情權。

該店提供的菜單。（取材自封面新聞）
該店提供的菜單。（取材自封面新聞）

店家解釋採用的是無飼料餵養的「走地山豬」。（視頻截圖）
店家解釋採用的是無飼料餵養的「走地山豬」。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 因為網路影片顯示該店採按片計價，3片回鍋肉最低要105元，價格遠高於一般民眾對家常菜的認知，因此被質疑是在收智商稅並引發討論。

  • 店家表示使用的是養殖期長、成本較高的走地糧食豬，單片份量也很大，扣除豬肉、房租、人力與廚師薪資後，每盤僅賺約20元，並非暴利。

  • 成都市錦江區市場監管局到店檢查後，確認商家已透過菜單與口頭清楚告知價格和規則，屬自主定價且明碼標價，並未發現違法情形。

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