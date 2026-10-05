太香了…星巴扎賣羊肉包配鹹奶茶 排隊潮從白天到深夜

「星巴扎」賣羊肉烤包、配鹹奶茶。（視頻截圖）

AI摘要 文章摘要整理： 星巴克在烏魯木齊開出2家新疆門市，推出羊肉包與鹹奶茶等限定商品引爆排隊潮；美國議員批評後，還意外帶動中國網友前往打卡。

知名連鎖咖啡品牌星巴克 9月29日在新疆 首府烏魯木齊開設兩家門市，正式進軍新疆市場，不僅店名接地取名為「星巴扎」，還破天荒販售羊肉烤酥包、奶皮子風味鹹奶茶和堅果巧克力巴哈力等新疆風味限定美食，吸引大批人潮，開幕當天就排隊直到深夜，連日來更是天天客滿。有網友調侃，美國議員和所謂人權組織這兩天批評星巴扎，反而使星巴扎更加火爆，來的遊客更多了。

據21世紀經濟報導，9月29日，星巴克國際大巴扎非遺旗艦店「星巴扎」和星巴克天山國際機場店同步開業，這標誌著星巴克正式進入新疆市場。兩家門店都位於烏魯木齊。而當晚，「星巴扎」就大排長龍，直到晚上9點現場還是人潮滿滿。小程序點單一度無法使用。

開幕以來，中國各社交平台頻頻出現遊客前往打卡的貼文，分享的視頻和照片幾乎都是現場排長隊，有人說排了一個多小時終於能打卡，另外熱門的就是店裡販售、被網友形容「不可錯過」的新疆特色美食。

據網友分享內容，門市裡販售的大致有3種頗受網友歡迎的限定產品，一是羊肉烤酥包，網友稱酥皮層層分明，加熱後羊肉香氣濃郁、肉香爆汁，這家店口碑最好的一款，有網友評價「遠遠就聞到羊肉那味兒。」

另一款是奶皮子風味鹹奶茶，加入奶皮子、玄米，口感醇厚鹹香。不過也有網友認為不如當地正宗鹹奶茶好喝，也有人提醒喝前要攪拌均勻，否則上層偏鹹。

口外還有堅果巧克力巴哈力，被網友形容綿密醇厚、裹滿奶香；堅果巴克拉瓦則是層層薄酥、堅果濃郁。

不過10月1日，美國聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）透過聲明批評星巴克在新疆開店是「道德破產」，並指這些門市開幕「讓一個美國代表性品牌與中共對維吾爾人的殘酷打壓行動扯上關係。」

這番說法在中國社交平台上也引發討論，不少網友說，如果不是美國議員大人說了這些話，他和朋友還不知道星巴扎開幕了，因此決定趕往現場衝一波，調侃美國議員為中國旅遊做了免費的反向宣傳。

星巴克進駐新疆知名景點國際大巴扎的非遺旗艦店並取名為「星巴扎」。（新華社）

星巴克進軍新疆，賣羊肉烤包配鹹奶茶，深夜還大排長龍。（視頻截圖）