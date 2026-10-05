丟臉丟到國外…中國女網紅跑柏林馬拉松作弊 竟坐自行車
中國健身博主Abeeeer參加柏林馬拉松時被拍到坐自行車作弊，卻賽後宣稱PB；事件曝光後她道歉，合作品牌BROOKS中國也宣布切割。
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中國健身博主Abeeeer參加柏林馬拉松時被拍到坐自行車作弊，卻賽後宣稱PB；事件曝光後她道歉，合作品牌BROOKS中國也宣布切割。
小紅書53萬粉絲中國健身博主Abeeeer近日參加2026年柏林馬拉松，宣稱刷新了個人最好成績，卻被海外打假博主抓包在賽程中坐自行車涉作弊，引發廣泛關注。Abeeeer在10月3日發布道歉聲明，承認乘坐自行車的行為違反了賽事規則且不誠實，同時刪除了相關動態。不過其道歉被網友認為誠意不足。由於事件持續發酵，與Abeeeer合作跑鞋品牌BROOKS中國昨發聲明，宣布終止與該博主的全部合作關係，同時就合作審核失察向公眾致歉。
綜合南方都市報、香港01報導，Abeeeer參加2026年柏林馬拉松，在38公里處被海外打假帳號Instagram 「Official Marathon Time Integrity Unit」拍到坐在自行車後座搭車前往終點領取獎牌。而Abeeeer賽後還在社交平台上宣稱實現「個人最好成績（PB）」，「前15km跑得很順很舒服，一直告訴自己慢就是快，只要前半程不崩後半程我就能撐住」，並自詡為「考試型選手」。
網友據其官方分段成績分析，35到40公里賽段僅用時30分49秒，配速飆至6分10秒，比前一段快了6分02秒，成為全程最快分段，恰好與被拍到坐車的路段吻合。完賽後她對搭車一事隻字未提，遭到大批網民舉報。
10月3日，博主「Abeeeer」發文致歉，承認違反賽事規則且刻意隱瞞事實，坦言是極不誠實的行為，也違背了馬拉松公平競賽的體育精神。同時刪除了慶祝PB的動態，並將評論區設置為僅關注者可見，只留下支持性評論，被質疑道歉誠意不足。
據瀟湘晨報報導，Abeeeer合作跑鞋品牌BROOKS中國於10月4日發布正式聲明，宣布第一時間終止與該博主的全部合作關係，且未來絕不會再次合作，同時承認在合作審核中存在失察，向公眾致歉，並表示將認真復盤，完善相關管理機制。
該博主並非首次參賽，此前還完賽過多個百公里越野賽事，但半馬成績僅2小時55分，引發網友對其過往賽事成績真實性的廣泛質疑。截至10月4日，柏林馬拉松組委會尚未公布正式處罰決定，按慣例可能面臨取消成績、收回獎牌甚至禁賽處理。
她在賽程約38公里處被海外打假帳號拍到坐在自行車後座前往終點，涉嫌利用搭車完成賽事，違反馬拉松公平競賽規則。 她賽後仍宣稱刷新個人最佳成績，還稱前半程跑得順利，卻完全沒提搭車作弊，後來又刪文限評，因此被質疑毫無誠意。 BROOKS中國已宣布終止全部合作並致歉，柏林馬拉松組委會則尚未公布正式處分，但外界預期她可能被取消成績、收回獎牌甚至禁賽。
精華 FAQ
她在賽程約38公里處被海外打假帳號拍到坐在自行車後座前往終點，涉嫌利用搭車完成賽事，違反馬拉松公平競賽規則。
她賽後仍宣稱刷新個人最佳成績，還稱前半程跑得順利，卻完全沒提搭車作弊，後來又刪文限評，因此被質疑毫無誠意。
BROOKS中國已宣布終止全部合作並致歉，柏林馬拉松組委會則尚未公布正式處分，但外界預期她可能被取消成績、收回獎牌甚至禁賽。
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