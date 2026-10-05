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從原料進口到終端消費 山東布局全球咖啡產業鏈

中國新聞組／綜合報導
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AI摘要

文章摘要整理：

山東雖不產咖啡豆，卻憑藉港口進口、速溶加工、設備製造與品牌消費，逐步嵌入全球咖啡產業鏈並擴大產業體量。

在全球咖啡消費持續擴大、產業鏈供應鏈加速重構的背景下，山東—不產咖啡豆的省份，正從原料進口、裝備製造、精深加工、終端消費等多個環節，嵌入全球咖啡產業鏈。

中新社報導，在「金9銀10」咖啡傳統生產、銷售旺季，山東濱州鄒平咖啡生產商鄭高飛格外忙碌。他所在企業今年4月投產的全球最大單體速溶咖啡生產項目，正加緊生產，以備下游經銷商集中備貨。

「目前，我們正為雲南景蘭咖啡有限公司、翱蘭食品（上海）有限公司等20多家中外客戶供貨。」鄭高飛說，由於客戶以長期合作為主，訂單已排產至2027年2月。

鄭高飛還將目光投向咖啡豆主產區。「我們計畫未來4年內在衣索比亞建設7家速溶咖啡生產廠。烏干達也邀請我們赴當地洽談咖啡深加工項目。」他說，以咖啡種植為主的非洲產區，咖啡深加工項目相對較少，是企業當前布局的重點。除了生產咖啡產品，鄭高飛還有另外一家企業負責生產咖啡設備，正為俄羅斯、斯里蘭卡和越南的多家企業提供咖啡生產設備。

從企業出海到產業成鏈，山東咖啡產業的體量正在壯大。截至2026年7月底，山東省咖啡產業相關企業達到1.15萬家，在大陸北方省份中居首。 　支撐這一體量的，是山東日益突出的咖啡貿易門戶地位。青島海關數據顯示，2026年上半年，山東進口咖啡貨值達3.87億元（人民幣，下同），覆蓋越南、巴西、衣索比亞等多個咖啡豆主產區。 　　

山東企業生產所需咖啡豆多數從青島港入境。2025年，青島港咖啡生豆進口量約占大陸的13%。同期，山東出口咖啡及製品約823噸、貨值670萬美元，出口量居大陸第6。另外，2025年10月以來，青島港周邊接連迎來咖啡加工新產能。其中，雀巢萊西工廠兩條新生產線投產。總投資約30億元的瑞幸咖啡創新生產中心在青島建成投產。

精華 FAQ

  • 山東透過青島港進口咖啡豆、發展速溶咖啡加工與設備製造，並吸引雀巢、瑞幸等企業落地，從原料到終端消費形成完整鏈條。

  • 鄒平一家咖啡企業今年4月投產全球最大單體速溶咖啡項目，正為20多家中外客戶供貨，且因多為長期合作訂單，排產已到2027年2月。

  • 2026年上半年山東進口咖啡貨值達3.87億元，2025年青島港咖啡生豆進口量約占大陸13%，同時帶動出口與新工廠投產，強化區域樞紐地位。

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