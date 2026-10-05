男乒「世界第一」8年來首次非中國人 王楚欽掉到第4名

王楚欽世界排名落至第四。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 國際乒聯最新排名改寫男子乒壇格局，松島輝空首登世界第一，王楚欽因積分到期與退賽滑落第4；同時中國男足0比5不敵巴勒斯坦，也引發外界震動。

世界男子乒乓球壇格局出現重大變化。國際乒聯新一期世界排名5日公布，19歲日本 新星松島輝空升上男單世界第一，終結中國選手自2018年樊振東 登頂後長達8年的榜首壟斷。更受關注的是，男單世界前三名首次全部由非中國選手包辦，松島輝空、法國20歲名將小勒布倫及日本選手張本智和分列前三，原世界第一的王楚欽 跌至第四。

綜合媒體報導，王楚欽失去榜首與積分到期及退賽有關。他去年在大滿貫賽事取得的2000分本期到期，加上因傷退出北京大滿貫，未能取得新積分。松島輝空若要在下一期排名繼續保持第一，須在北京大滿貫奪冠或至少打入決賽；否則，小勒布倫或張本智和如奪冠，均有機會登頂。小勒布倫已將爭奪世界第一列為目標，若成功，將成為法國30年來首位男單世界第一。

另外，中國男足近日亦遭遇意外慘敗。10月2日重慶國際足球邀請賽，中國國足以0比5不敵巴勒斯坦隊，賽果引發中國網民熱議。巴勒斯坦隊目前身處戰亂環境，仍取得5球大勝，令不少網民感到震驚及失望。

新華社3日發表評論，以「令人震驚的失利」形容賽果，同時指出，中國隊部分主力球員被抽調參加亞運會，另有球員因傷缺陣，導致參賽陣容受到較大影響。不過，0比5的比分仍令中國足球再次面臨外界質疑。

網友反響強烈，一位江蘇網友稱：這樣的比分慘不忍睹。巴勒斯坦隊過得是什麼日子，大家都知道吧，天天有槍聲，日日夜夜都有生命危險，國足過得什麼日子，我不說，大家都心知肚明。還有網友稱：14億人的國家對幾百萬人的難民國家，汗顏啊汗顏。