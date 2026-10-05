亞運／7金王張展碩落選MVP 網友抱不平 質疑中國被打壓

19歲游泳小將張展碩落選MVP引發爭議。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 名古屋亞運MVP由泰國汶頌與中國于子迪獲選，七金王張展碩落選引發中國網友不滿，但媒體指出評選重視紀錄突破與里程碑意義。

2026年名古屋亞運閉幕並揭曉本屆男女最有價值運動員（MVP）。其中，在田徑項目獲得2金1銀的泰國 短跑運動員汶頌拿下男子MVP，而在此次亞運中狂攬七金的中國19歲游泳小將張展碩卻落選，引發爭議，中國網友紛紛為張展碩抱不平，質疑中國被打壓。不過中國多家媒體反發文為亞運MVP評委緩頰，稱MVP選的不僅是金牌數，評委在「多金王」與「破局者」中，選擇了更稀缺的那條線；況且評委中有兩名中國人，應不致存在黑幕。

亞奧理事會4日宣布，泰國短跑運動員汶頌、中國游泳運動員于子迪分別當選第20屆亞運會男子、女子最有價值運動員（MVP）。這一評選結果引來不少網友不滿，質疑「七金王」張展碩輸給了「雙冠王」汶頌是被打壓、選拔過程有黑幕。

19歲的青島小伙張展碩，報名八項拿下七塊金牌。200米自由泳破亞洲紀錄，400米和800米自由泳刷新賽會紀錄，4×200米自由泳接力最後一棒游出1分42秒92，逆轉日本隊奪金的同時再度改寫亞洲紀錄。

20歲的泰國短跑小將汶頌，男子跑出100米9秒90、200米19秒88，場面都是遙遙領先，兩項都打破亞運會紀錄，200米追平了中國運動員謝震業保持的亞洲紀錄。

包括浙江新聞等媒體則發文解讀，稱亞運MVP不是金牌計數器，按照亞奧理事會公布的規則，本屆男女MVP由五人評審委員會投票產生，核心考量維度包括世界紀錄、亞洲紀錄、亞運會紀錄以及本屆金牌數量。

而且，五人評審小組裡面還有兩位中國人，五人分別是：亞奧理事會亞運會協調委員會主席塔亞布·伊克拉姆、體育委員會主席宋魯增、運動員委員會主席丁寧、亞奧理事會副總幹事維諾德·庫馬爾·帝瓦里，以及「亞洲體育」主編傑里米·沃克。五人各自獨立投票，得票最高者當選。

張展碩能進入候選，靠的就是七金加多項紀錄的硬實力；汶頌能拿到最高票，說明評委在「紀錄含金量、項目影響力、突破性意義」這幾個維度上，給了他更高的權重。專家和網友的評價體系，一個重理性，一個偏感性。

而且，且自1998年亞運會設立MVP以來，近30年男子MVP始終在中日韓之間流轉；一個20歲的年輕人，在男子100米和200米這種全球聚焦的短跑項目裡同時奪冠，並追平亞洲紀錄，這對評委而言，也很難不被視為「亞洲短跑版圖擴張」的標誌性事件。汶頌拿MVP，拿的是「里程碑」——東南亞首次、非中日韓首次、亞洲短跑新高度。

文章也指出，這並不是說張展碩的成就不如汶頌，而是兩種成就性質不同。而張展碩的七金其實也並不需要一個MVP和25000美元獎金來加持，因為張展碩的驚艷不會因為沒拿到MVP少一分。