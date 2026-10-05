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史上最年輕…13歲「小孩姐」于子迪 亞運3金當選MVP

中國新聞組／北京5日電
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13歲「三金王」于子迪（左圖）當選亞運女子最有價值運動員，成為最年輕得主。（新華...
13歲「三金王」于子迪（左圖）當選亞運女子最有價值運動員，成為最年輕得主。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

13歲中國游泳選手于子迪在名古屋亞運勇奪3金，並刷新1項亞洲紀錄、2項亞運會紀錄，當選女子MVP，成為亞運史上最年輕得主。

2026年名古屋亞運會4日晚在日本名古屋瑞穗公園田徑場閉幕。中國游泳小將、年僅13歲的「小孩姐」于子迪在本屆賽事勇奪三面金牌，並打破一項亞洲紀錄及兩項亞運會紀錄，當選本屆亞運會最有價值女運動員（MVP），成為亞運會歷來最年輕的MVP得主。

綜合媒體報導，亞奧理事會當日公布本屆亞運會男女MVP，男子MVP由泰國短跑運動員汶頌獲得，女子MVP則由于子迪獲得。據悉，男女MVP各獲2.5萬美元獎金。

于子迪在本屆亞運會先後奪得女子200米蝶泳、200米個人混合泳及400米個人混合泳金牌。其中，她在女子200米個人混合泳決賽游出2分06秒10，刷新亞洲紀錄，亦是該項目歷史第二快成績；她在200米蝶泳及400米個人混合泳均刷新亞運會紀錄，成為中國代表團最年輕的「三金王」。

于子迪表示，獲得MVP既是肯定，也是對青年運動員的激勵。她感謝國家的培養、教練的指導及家人的支持，並表示將繼續刻苦訓練、突破自我，希望與亞洲青少年運動員共同努力，讓更多青少年喜愛體育、參與游泳。

于子迪2012年10月16日出生於河北保定，距離14歲生日尚有12天。她6歲開始接觸游泳，因水感出色被教練發掘，接受系統訓練4年後便達到國家一級運動員水平。10歲零5個月時，她首次闖入全國成年組比賽十強。

第20屆亞洲運動會閉幕式4日在日本名古屋舉行，圖為中國代表團旗手畢焜在閉幕式上入...
第20屆亞洲運動會閉幕式4日在日本名古屋舉行，圖為中國代表團旗手畢焜在閉幕式上入場。（新華社）

2024年全國游泳冠軍賽，她在女子400米個人混合泳獲得亞軍；2025年，12歲的她首次參加世界游泳錦標賽，並奪得女子4×200米自由泳接力銅牌，成為世錦賽游泳項目史上最年輕獎牌得主。同年全運會，她以2分07秒41奪得女子200米個人混合泳冠軍，並打破葉詩文2012年創下的亞洲紀錄。

面對外界稱她為「天才少女」，于子迪則表示：「我不覺得自己是天才，成績是日積月累練出來的。」她曾談及過去一年的訓練生活，坦言「這一年受過的苦只有我自己知道。但是，我都頂過去了。希望接下來的自己越來越好，越來越棒。」

13歲「三金王」于子迪（左圖）當選亞運女子最有價值運動員，成為最年輕得主。（新華...
13歲「三金王」于子迪（左圖）當選亞運女子最有價值運動員，成為最年輕得主。（新華社）

本屆亞運會閉幕式以「同一個亞洲」為主題，透過音樂、舞蹈及影像回顧賽事精彩時刻。來自45個國家和地區的代表團及亞奧理事會難民代表隊參賽，其中28個代表團獲得金牌、40個代表團獲得獎牌。

中國體育代表團派出815名運動員，最終以169金89銀83銅，連續12屆位居亞運會金牌榜首，金牌數亦創中國代表團境外參加亞運會新高，並在賽事中打破8項世界紀錄。

閉幕式上，亞運會會旗及火炬交予下屆賽事主辦城市卡塔爾多哈，現場並上演「多哈8分鐘」。亞奧理事會早前計畫將亞運會調整至夏季奧運會前一年舉行，原定2030年舉行的多哈亞運會可能順延至2031年，但具體日期目前仍未最終確定。

第20屆亞洲運動會閉幕式4日在日本名古屋舉行，圖為中國代表團旗手畢焜在閉幕式上入...
第20屆亞洲運動會閉幕式4日在日本名古屋舉行，圖為中國代表團旗手畢焜在閉幕式上入場。（新華社）

精華 FAQ

  • 她拿下女子200米蝶泳、200米個人混合泳與400米個人混合泳3面金牌，並在200米個人混合泳刷新亞洲紀錄，另外兩項也改寫亞運會紀錄，表現極為突出。

  • 亞奧理事會以她在賽事中的多金成績、破紀錄表現與整體影響力作為評選基礎。她不僅是中國代表團最年輕的三金王，也成為亞運會歷來最年輕的MVP得主。

  • 中國代表團派出815名運動員，最終以169金、89銀、83銅收官，連續12屆位居金牌榜首，金牌數也創下中國代表團境外參加亞運會的新高。

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