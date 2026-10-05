高校科研成果 廈門高新區技術轉移轉化中心高效運轉

在廈門火炬高新區高新廣場，一座高校區域技術轉移轉化中心正高效運轉。鈣鈦礦—晶矽疊層光伏技術等多項高校科研成果在這裡加速邁向產業化，有力推動了新型顯示、積體電路等當地主導產業的提質升級。

中新社報導，廈門火炬高新區管委會雙創處副處長許以栩近日受訪時介紹，中國教育部 去年12月批覆福建建設全國高校區域技術轉移轉化中心，在廈門建設光電顯示、海洋氫能兩個特色分中心。目前兩大分中心已儲備高校科研成果超460項，落地項目30餘項。

「高校負責從○到一的創新研發，轉移轉化中心實現一到十的跨越，推動科研成果變成創業項目，高新區產業培育體系則助力企業做強十到一百。」許以栩說，中心引入一站式服務平台，使其「下車即轉化、落地即加速」。

今年6月，由廈門大學牽頭建設的嘉庚創新實驗室孵化的廈門啟航氫能技術有限公司入駐海洋氫能分中心。該公司主攻的電氫耦合裝備技術可有效降低製氫成本。該公司總經理魏聞介紹，公司依託廈門大學及嘉庚實驗室的頂尖團隊與實驗平台，橫跨化學、電氣、材料等多學科，將學界最新成果引入研發體系。