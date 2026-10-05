AI說是真的…廣東河源12歲童撿到2枚化石 證實是恐龍蛋

時隔30年，河源雙下村再次發現恐龍蛋化石。（取材自南方Plus）

AI摘要 文章摘要整理： 廣東河源12歲學生在家門口花壇發現2枚蛋狀石頭，經AI初判與博物館專家鑑定後，確認都是恐龍蛋化石，並已交由館方妥善保存。

廣東河源一名12歲初中學生日前在家門口花壇玩耍時，意外發現兩枚疑似恐龍 蛋的蛋狀石頭。他憑藉平日累積的科普知識進行初步辨識，並借助AI確認其中一枚疑似為恐龍蛋化石，翌日主動聯絡河源恐龍博物館，最終經專業人員確認，兩枚均為恐龍蛋化石。

綜合媒體報導，10月2日，河源市源城區雙下村初一學生陳梓熙在家附近花壇玩耍時，在樹下發現一枚呈圓形的蛋狀石頭，直徑約14厘米，保存相當完整。他隨後將其中一枚帶到河源恐龍博物館，主動上交並請專業人員鑑定。另一枚此前曾被附近居民當作觀賞擺件，經河源恐龍研究所人員到場核實後，也確認為恐龍蛋化石，兩枚化石目前均已送入博物館妥善保護。

河源恐龍研究所表示，下一步將對兩枚恐龍蛋化石的產地進行複核，並展開進一步科研考究，以了解其地質及科研價值。

河源男童在家門口撿獲恐龍蛋。（取材自南方Plus）

河源素有「中華恐龍之鄉」美譽，地下恐龍蛋化石資源豐富，目前當地博物館館藏恐龍蛋化石已超過2萬枚。

值得一提的是，雙下村與恐龍蛋化石頗有淵源。1996年3月6日，當地幾名學生曾在村內發現河源首窩恐龍蛋化石，從而開啟當地恐龍地質資源的保護與發掘工作。相隔30年後，雙下村再有學生發現恐龍蛋化石，被當地視為一段佳話。

近年廣東亦有多名學生意外發現恐龍蛋化石。2019年，河源一名9歲男孩曾發現11枚恐龍蛋；今年7月，廣州一名9歲男孩亦在市區綠化帶發現恐龍蛋。相關事件均引發關注，也凸顯兒童觀察力及文物保護意識的重要性。

時隔30年，河源雙下村再次發現恐龍蛋化石。（取材自南方Plus）