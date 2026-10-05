亞運銀牌李春輝「回家掰苞米」網：一看就知從小幹到大

李春輝(右三)在亞運會比賽奪銀。（取材自彩練新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 亞運女子1500米銀牌得主李春輝返鄉掰苞米的影片引發關注，也凸顯她農村出身、從小勤勞的背景與奮鬥歷程。

剛在亞運奪銀的吉林選手李春輝日前發布視頻，稱自己在亞運會賽場上身披國旗為國爭光，沒想到國慶假期回家依然要幫忙掰苞米(剝玉米)。視頻中，李春輝身穿黑色運動套裝、戴著手套，坐在玉米堆前十分熟練。網友在評論區留言調侃，看她掰苞米的動作相當正規，一看就知是從小幹到大。

亞運銀牌李春輝，回家也要幫忙掰苞米。（視頻截圖）

極目新聞報導，日前在亞運會田徑女子1500米決賽中， 25歲李春輝上演後程衝刺，最終以4分05秒50的個人最好成績摘得銀牌。李春輝僅落後奪金牌的名將科利爾1秒。在最後100米衝刺階段，李春輝調整呼吸並奮力擺臂，在終點線前超越日本名將田中希實，奪得銀牌。這也是中國選手時隔28年再度登上亞運會該項目的領獎台。

李春輝曾在彩練新聞受訪時表示：「這是她第一次參加亞運會，有點緊張，也很興奮，能站上亞運會賽場為國爭光非常自豪，這個名次在預料之中。」

經紀人對極目新聞透露，這次亞運會結束後緊接著就是國慶假期，李春輝結束比賽後剛好回家休息，「她在家就是日常生活，她從小非常懂事，經常幫父母幹活。家人對她走田徑這條路也很支持。」經紀人補充指出，李春輝後續再休息幾天就會歸隊訓練，為下一次比賽做準備，「下一步就是準備明年的世錦賽，雖然難度很大，但也會努力爭取拿獎牌。」

公開資料顯示，李春輝於2001年出生於農村。2012年，12歲的她在一次運動會上被通化市體育運動學校教練員張吉國相中，進而開啟正規訓練。2016年，李春輝首次參加全國青少年錦標賽便一舉成名，斬獲800米與1500米雙料冠軍。此後，她屢次奪得中國及亞洲賽事冠軍，並成功入選國家隊。近幾年，李春輝連續稱霸中國各大賽事，逐步確立了在女子中長跑項目的領先地位。