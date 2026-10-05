瑞典名將談心中的樊振東「難以破解」 點出2點值得尊敬

莫雷加德自傳提到樊振東，稱樊一直是一個難以破解的難題，是一位迷人且富有體育精神的選手 （取材自大皖新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 莫雷加德在中文版自傳中回顧多次對戰樊振東，稱其是難以破解的對手，並高度肯定其球技、勇氣與體育精神。

瑞典 知名乒乓球選手莫雷加德親筆自傳中文版「乒乓之心」近日上市，書中談及多次交手的樊振東 ，稱對方「一直是一個難以破解的難題」，並形容樊振東擊球力量與技戰術能力突出，且兼具體育精神。莫雷加德還寫道：「無論是樊振東這個人，還是這名乒乓球職業選手，都贏得了我最高的敬意。」他表示，樊振東的球技和做人都值得尊敬。

大皖新聞報導，莫雷加德在自傳中回憶與樊振東的交手，提到樊振東「一直是一個難以破解的難題」，原因可能是對方「總是比世界上其他人都稍微好一點」。談及世乒賽決賽，莫雷加德表示，自己當時意外闖入決賽，成為最年輕的決賽選手之一，而樊振東則準備爭取期待已久的首個世乒賽冠軍。他形容樊振東的擊球力量「確實與眾不同」，並稱對方是一名迷人且富有體育精神的選手。

另據網易號「念洲」報導，莫雷加德與樊振東曾多次在重大賽事交手。2021年休斯敦世乒賽男單決賽，樊振東以4：0擊敗莫雷加德，拿下個人首座世乒賽男單冠軍。2024年巴黎奧運 會男單決賽，樊振東以4比1戰勝莫雷加德，奪得奧運金牌；男團決賽中，樊振東也以3：2擊敗莫雷加德，幫助中國隊奪冠。

莫雷加德回憶第一次見到樊振東，是在STIGA的一次拍攝活動。當時他以瑞典潛力新星身分與多名中國選手合影，並形容自己當時非常緊張。兩人後來談起那次合照時，都記得當時的情況，並笑稱當年沒有想到日後會在一場世界乒乓球錦標賽決賽及兩場奧運會決賽相遇。

莫雷加德在書中表示，樊振東不只是擊球力量強，「他的技戰術能力、手感以及在關鍵時刻的勇氣，更讓我印象深刻」。他以巴黎奧運會決賽中的賽點球為例，認為樊振東在關鍵時刻的接發球充分展現技術水平與勇氣，並寫下：「向你致敬，樊振東。你值得每一分成功。」

談及巴黎奧運男單決賽中的一次「蛇形球」，莫雷加德形容在世界大賽決賽打出這種球「999次中有999次是自尋死路」，但正是這次出球讓樊振東出現短暫猶豫並造成誤判。他認為，那一球不只是勝負或技術，也體現體育中的情感與友誼。