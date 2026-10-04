中國國足慘敗巴勒斯坦 球迷：人家連飯都吃不飽還打不過

中國男足2日在重慶國際足球邀請賽以0:5慘敗巴勒斯坦隊，新華社賽後刊出評論文批評，認為部分球員戰意不濃、作風鬆懈，直指這場失利不能以「練兵」二字輕輕帶過。(新華社)

AI摘要 文章摘要整理： 中國男足在重慶以0:5慘敗巴勒斯坦，新華社批評其戰意與作風問題，並指出青訓雖有進展，成年國家隊仍暴露人才斷層與競爭力不足。

中國男足2日在重慶國際足球邀請賽以0:5慘敗巴勒斯坦 隊，新華社3日刊文指，這是「一場令人震驚的失利」，是給中國足球的又一記警鐘。文章批評，部分球員戰意不濃、作風鬆懈，並指這場失利不能被「練兵」二字輕輕帶過，面對青少年國字號球隊近年成績好轉，中國足球隊仍須正視成年國家隊長期落後的基本面。

新華社在上述評論文中寫道，2日在重慶舉行的國際足球邀請賽中，中國男足0:5慘敗巴勒斯坦隊。賽前，中國隊世界排名第91位，巴勒斯坦隊第95位，雙方交手7次，中國足球隊5勝2平。

對於這場比賽結果，中國球迷的反應是憤怒、震驚多於失望，紛紛批評「一個天天打仗、連飯都吃不飽的國家的球隊，把14億人裡挑出來的國足打得滿地找牙」「人家都被炸爛成那樣了，你還輸0:5，這臉往哪擱」「他們在廢墟裡踢球，我們在海參裡養尊處優，結果輸5個，說出去誰信」。

新華社指出，本場比賽因與亞運會賽程重合，中國足球隊大部分主力被抽調參加亞運會，加上塞爾吉尼奧、林良銘等球員因傷缺陣，成年國家隊只能以大打折扣的陣容出戰。巴勒斯坦隊則幾乎是齊整隊伍。人員短缺下，邵佳一召入多名此前國家隊比賽機會較少的球員，並大面積輪換。

文章指出，即便有「陣容不齊」「練兵」等客觀原因，0:5仍給中國足球隊留下沉重思考。國家隊賽場從來沒有「走過場」的比賽，無論熱身賽、友誼賽，身穿國家隊戰袍，代表的就是中國足球隊的水準與形象。

中國足球隊主教練邵佳一賽後表示，從熱身效果來看，整個團隊沒有達到理想狀態，有的球員還在想著聯賽和亞冠，「但這都不是輸球的客觀理由」。文章提到，作為球員，無論何時站上國家隊賽場，都必須繃緊這根弦，戰意不濃、作風鬆懈，或把比賽當成「例行公事」，不僅是對球迷的辜負，更是對國腳身分的褻瀆。

文章並指，這場0:5再次暴露中國足球人才儲備不足與「板凳深度」薄弱。雖然今年中國青少年國家隊在U23、U17亞洲杯取得亞軍，但一旦部分主力被抽調參加亞運會，中國男足甚至組建不起具備基本競爭力的陣容，「局部好轉」掩蓋不了國字號人才斷檔。

對於這場多名20歲以下球員登場，文章表示，年輕球員展現特點與衝勁，但還遠未成長到能在成年國家隊「挑大樑」的階段。近兩年中國足球雖湧現一批高水準青少年球員，但「希望不等於即戰力」，如何避免「揠苗助長」，幫助他們穩步提高，是中國足球必須回答的問題。

文章最後強調，這場0:5不能被當作偶然崩盤，更不能被「練兵」二字輕輕帶過。它是一記沉重警鐘，告誡中國足球既不能因青年隊成績好轉就盲目樂觀，也不能因一場慘敗就妄自菲薄。正視落後的基本面，扎實耕耘青訓、夯實人才根基，中國足球才有可能走出漫長的陰霾。