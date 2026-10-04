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天安門橘貓又陪哨兵站崗 蜷成一圈窩腳邊打盹 萌翻了

中國新聞組／北京4日電
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橘貓走到執勤中的哨兵腳邊，最後直接趴下休息。（視頻截圖）
橘貓走到執勤中的哨兵腳邊，最後直接趴下休息。（視頻截圖）

AI摘要

文章摘要整理：

天安門廣場一隻橘貓多次親近執勤哨兵，甚至在腳邊蜷睡成焦點，哨兵仍堅守崗位不受影響，溫馨畫面在網路上引發討論。

北京天安門廣場一名武警哨兵近日執勤時，一隻橘貓再次跑到他腳邊，蜷成一圈安靜睡午覺，與一旁持續站崗的哨兵形成反差畫面。此前，這隻橘貓也曾在同一執勤區域蹭著哨兵，甚至趴在他的雙腳之間休息。相關影片在網上流傳後，引發網友討論。

▲ 影片來源：youtube平台＠时事新闻（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

央視新聞曾報導，天安門廣場一名哨兵站崗期間，一隻橘貓突然出現在執勤位置附近，先是在哨兵身旁蹭了幾下，之後直接趴進哨兵兩腳之間，蜷縮成一團熟睡，畫面受到關注。

此次橘貓再次現身，也讓此前的影片被重新討論。從網友拍攝的畫面可見，橘貓在哨兵腳邊停留時十分放鬆，甚至直接躺下休息。哨兵仍維持站崗姿勢，沒有因貓咪靠近而改變執勤動作。

對於先前被貓咪親近的情況，哨兵表示，事後看到相關影片也覺得溫暖。他認為，貓咪本身警覺性較高，能夠在執勤位置安心休息，或許是因為感受到周圍環境安全。

至於橘貓不斷靠近，哨兵也笑著表示，自己其實很想摸牠，但仍要遵守執勤要求，「所以也不能讓牠得逞」。這句話也被網友引用，成為相關影片受到討論的一個細節。

北京日報報導，近日多段橘貓陪伴天安門廣場哨兵的短視頻在網路流傳，其中也有網友拍到這隻體型圓潤的橘貓趴在哨兵腳下熟睡。影片中，哨兵專注執勤，橘貓則在腳邊安靜休息，形成一靜一動的畫面。

相關影片曝光後，有網友留言表示，「小貓大概知道執勤哨兵那裡最有安全感」，也有人笑稱可以「讓牠變成軍貓」，另有網友留言「你們也守護了牠」。

橘貓走到執勤中的哨兵腳邊，最後直接趴下休息。（視頻截圖）
橘貓走到執勤中的哨兵腳邊，最後直接趴下休息。（視頻截圖）

精華 FAQ

  • 橘貓再次跑到天安門廣場哨兵腳邊，直接蜷成一圈安靜打盹，和持續站崗的哨兵形成強烈反差，畫面相當吸睛。

  • 先前影片顯示，橘貓先在哨兵身旁蹭了幾下，之後乾脆趴進哨兵兩腳之間睡覺，因為太可愛而在網路上受到關注。

  • 哨兵表示看完影片覺得很溫暖，認為貓咪能安心休息代表環境安全；他也說想摸牠但要守規定。網友則笑稱牠像軍貓。

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