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「我是鵰 你才是老鷹」 瀋陽景區「鵰兄」走紅 曝身分

中國新聞組／北京4日電
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遼寧瀋陽鳥島景區一名外形逼真的「鵰兄」十一假期走紅網路。（取材自極目新聞）
遼寧瀋陽鳥島景區一名外形逼真的「鵰兄」十一假期走紅網路。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

瀋陽鳥島景區的「鵰兄」因會互動又口音幽默而走紅，實際上是員工張鑫穿戴近20斤裝備扮演，目的在於增加遊客體驗並推廣鳥類知識。

遼寧瀋陽鳥島景區一名外形逼真的「鵰兄」十一假期走紅網路，不僅會撲動翅膀，還操著東北口音與遊客互動。景區工作人員證實，「鵰兄」並非真的鵰，而是由景區動物管理部副部長張鑫真人扮演，身上的裝備以景區採集的鳥類羽毛製成，整套裝備重量接近20斤。景區表示，這項安排主要是為增加遊客體驗，同時介紹鳥類相關知識。

極目新聞報導，瀋陽鳥島景區「鵰兄」近期受到遊客關注。有遊客看到他後喊「快來看，這麼大一隻老鷹」，他則回應「我是鵰，你才是老鷹」。相關影片被發布到社交平台後，引來不少網友觀看，有人將他稱為「鵰王」，也有網友聯想到「神鵰俠侶」，留言詢問「過兒去哪裡了」。

據報導，張鑫穿上裝備後，從頭到腳裝扮成一隻大鵰，每天下午約1時30分至4時30分在景區內隨機出現，與遊客互動。

張鑫的搭檔、景區工作人員楊闊表示，遊客看到「鵰兄」時，經常詢問到底是真鵰還是假鵰，「我們會逗遊客說是真的」。他說，「鵰兄」身上的羽毛都是景區收集的鳥類羽毛，從遠處看相當逼真，而且遊客與「鵰兄」合影不需另外付費。

報導指出，為避免遊客受到驚嚇，景區通常會安排另一名工作人員在「鵰兄」身邊陪同。楊闊介紹，張鑫個性外向、談吐幽默，平時也負責景區內其他工作，扮演「鵰兄」時則負責與遊客交流。

不過，這身裝備並不輕便。楊闊說，「鵰兄」從頭到腳穿戴的裝備總重量接近20斤，人在裝備裡很快便會悶熱到全身濕透，因此扮演過程相當辛苦。

楊闊表示，這項活動是從今年中秋節開始，「我們想讓來玩的遊客，有更好的體驗。我們跟遊客互動，逗大家開心，也跟大家科普一些鳥類知識。」景區目前擁有300多種鳥類，鳥類總數約3000至4000隻。

據售票平台資料，瀋陽鳥島景區成人票價為每人30元。景區客服人員表示，今年十一假期遊客量比平時有所增加，10月3日上午出現遊覽高峰。「鵰兄」也在假期期間持續與遊客互動，相關影片隨之在網路上流傳。

精華 FAQ

  • 景區工作人員證實，「鵰兄」並不是真正的鵰，而是由景區動物管理部副部長張鑫真人扮演。他會穿上全套裝備在園區內與遊客互動。

  • 因為他外形逼真，還會撲動翅膀、用東北口音回應遊客，例如說「我是鵰，你才是老鷹」，這種反差感讓影片在社交平台迅速傳開。

  • 景區希望藉由這項安排增加遊客體驗，同時介紹鳥類知識；張鑫通常在下午1時30分至4時30分隨機出現，旁邊也會有工作人員陪同以免驚嚇遊客。

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