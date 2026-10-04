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官媒發亞運海報 拿銀牌的王楚欽站金牌堆C位 合理嗎？

中國新聞組／北京4日電
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中國體育報發布中國隊亞運成績海報，拿銀牌的王楚欽在一群金牌得主中格外顯眼。（取材...
中國體育報發布中國隊亞運成績海報，拿銀牌的王楚欽在一群金牌得主中格外顯眼。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

中國體育報發布亞運總結海報，將本屆未奪金的王楚欽置於醒目位置，與多名金牌選手同框，引發網友對站位與公平性的爭議。

名古屋亞運3日落幕，中國代表團以169金89銀83銅作收，創下境外參加亞運最佳成績。不過，中國體育報發布的亞運總結海報卻引發網友爭議，原因是本屆未奪金的王楚欽被安排在一群金牌選手中，且站位醒目。這張海報引發網友熱議，有人質疑「為什麼會有個銀牌的湊在裡面」，也有人認為王楚欽為團隊出力，「憑什麼不能站」。

綜合媒體報導，中國體育報發布的海報中，多數運動員手持金牌，王楚欽則拿著銀牌站在第二排，頭像與身形占據較大版面。有網友表示，整張海報看起來幾乎都是金牌選手，因此王楚欽的出現格外顯眼；也有人認為，爭議不是針對銀牌，而是他的站位，「上來合照沒問題，但至少讓金牌得主往中間站啊，你那麼大頭那麼大塊，把人家金牌遮住了」。甚至有網友直指：「這個人的後台太硬了。」

據了解，王楚欽本屆參加乒乓男團、混雙及男單三個項目，最終拿下三面銀牌。男團決賽中，王楚欽戰績1勝1負，包括0比3不敵張本智和，中國男團最終以2比3輸給日本；混雙決賽，他與孫穎莎0比4不敵林詩棟、蒯曼；男單決賽則以0比4不敵隊友林詩棟。

相比之下，林詩棟本屆獨取3金1銀，並在男單決賽擊敗王楚欽奪冠，但在海報中被安排在王楚欽側邊，有網友因此認為「林詩棟依舊是最被邊緣化的」。

王楚欽在2026名古屋亞運中未能奪金，只拿下三面銀牌。（取材自微博）
王楚欽在2026名古屋亞運中未能奪金，只拿下三面銀牌。（取材自微博）

支持王楚欽的網友則認為，海報呈現的是中國代表團整體成績，不能只以本屆是否奪金衡量；有人指出，王楚欽在男團等項目仍有貢獻；還有人直言，王楚欽作為國乒話題人物，本身就自帶流量，海報設計可能利用了這種眼球效應。 

精華 FAQ

  • 爭議點在於王楚欽本屆未奪金，卻被放進金牌選手群且站位顯眼，頭像與身形也占較大版面，讓部分網友認為他搶了金牌得主的焦點。

  • 王楚欽參加男團、混雙與男單3個項目，最終都拿到銀牌，共收穫3面銀牌。男團、混雙與男單決賽都失利，未能奪下金牌。

  • 支持者認為海報呈現的是中國代表團整體表現，不必只看是否奪金；也有人指出王楚欽在男團等項目有貢獻，且身為國乒話題人物，本來就具備較高曝光度。

王楚欽

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