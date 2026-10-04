亞運賽前奪牌預測獨漏國足 人民日報被狠狠打臉

中國男足在名古屋亞運男子足球銅牌戰中，與烏茲別克對戰。圖為中國隊球員胡荷韜（左）在比賽中。 （中新社）

AI摘要 文章摘要整理： 人民日報賽前預測三大球奪牌時獨漏男足，未料中國男足在亞運摘銅，成為男子三大球唯一登上領獎台的隊伍，賽後也引發網友熱議與反差討論。

2026亞運賽前，人民日報曾發布「三大球奪金點」前瞻，列出女籃、女排力爭衛冕，男籃全力衝金，女足、男排目標領獎台，唯獨男足未出現在奪牌序列中。沒想到男足3日在銅牌戰中氣走烏茲別克，時隔28年再次登上亞運男足領獎台，成為男子三大球唯一摘得獎牌的隊伍，也狠狠「打臉」了人民日報的預測。

綜合「我愛英超 」等媒體報導，在亞運開始前，人民日報做了一張三大球的海報，展示了對各項目中國代表隊的期望，頗具爭議的是，三大球、六個運動隊中，唯獨漏掉了中國男足。當時，人民日報認為中國女籃和中國女排力爭衛冕，中國男籃全力衝金，中國女足和中國男排則目標登上領獎台。

隨著亞運三大球賽事全部結束，最終結果與賽前預期形成反差。中國女排成功衛冕，女籃獲得銅牌；男子項目中，男足摘銅，男籃和男排均排名第四，女足同樣無緣獎牌。中國男足也因此成為男子三大球中唯一站上領獎台的隊伍。

賽果公布後，「人民日報三大球前瞻漏掉男足」引發網友討論，不少人回到相關貼文留言，認為原本最不被看好的男足反而成為男子三大球中成績最好的一隊，直呼「偏偏你最爭氣」、「典型的預期差反轉」。

被網友群嘲後，人民日報也在原貼文評論區帶著抱歉的口吻回應：「中國男足摘銅！小伙子們好樣的，繼續加油！」

事實上，男足長期成績低迷，本屆賽前成年國家隊剛經歷0:5慘敗巴勒斯坦的熱身賽，外界預期普遍僅為「爭取小組出線」。沒想到最終男足在亞運摘銅，不但跌破自家人眼鏡，也讓球迷看到運動員的韌性。