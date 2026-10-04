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中國男足贏球啦 28年來首在亞運摘牌 網友：終於能說恭喜

中國新聞組／北京4日電
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中國男足擊敗烏茲別克，時隔28年再次獲得亞運會銅牌。圖為中國隊球員慶祝勝利。 （...
中國男足擊敗烏茲別克，時隔28年再次獲得亞運會銅牌。圖為中國隊球員慶祝勝利。 （中新社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國U23男足在亞運季軍戰與烏茲別克踢成2：2，點球大戰4：3取勝，時隔28年再奪亞運男足獎牌，也讓球隊與主帥安東尼奧成為焦點。

名古屋亞運男足季軍賽，中國U23男足對陣烏茲別克，最終2：2常規時間戰平，點球大戰裡李昊神撲，助中國隊4比3獲勝。這是中國男足28年來首獲亞運銅牌，讓中國網友和球迷嗨翻，連屢被要求下台的主帥安東尼奧都激動地說「我是世界上最幸福的教練。」男足這場勝利還登上央視新聞聯播，網友打趣：「這就是排面，終於能對國足說恭喜了。」

▲ 影片來源：YouTube平台＠

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據澎湃新聞報導，10月3日下午的比賽，中國亞運男足主帥安東尼奧派出張玉寧、王鈺棟搭檔鋒線，吳曦、朱辰傑坐鎮中後場。第14分鐘，蒯紀聞送出助攻，胡荷韜跟進推射破門，國足1：0先拔頭籌。第43分鐘，烏茲別克巴赫羅莫夫兜射破門扳平比分，雙方帶著1：1的比分進入中場休息。

下半場第53分鐘，張玉寧發揮支點作用贏得對抗，隨後王鈺棟憑藉個人突破轟出世界波破門，國足再度取得領先。比賽尾聲，烏茲別克持續猛攻，第89分鐘打入絕平進球，將比分鎖定2：2。雙方進入點球大戰，最終，守門員李昊全程保持微笑，兩度撲出對方點球，中國隊點球4：3取勝，總比分6：5拿下銅牌，並終於登上了領獎台。

這是中國男足繼1998年曼谷亞運後，時隔28年再次站上亞運領獎台；同時也是2002年釜山亞運男足改制為U23賽事以來，中國隊的首枚亞運男足獎牌。球隊半決賽1：2敗給南韓後迅速調整，最終在季軍戰頂住壓力摘銅。主帥安東尼奧賽後激動地將李昊高高抱起，並激動表示表示「此時此刻，我是世界上最幸福的教練。」

中國國足主帥安東尼奧。（取材自澎湃新聞）
中國國足主帥安東尼奧。（取材自澎湃新聞）

據北京青年報報導，安東尼奧在賽後發布會上表示：「今天這場比賽太艱難了，我們最終在點球大戰中拿下勝利。我為隊員們感到無比驕傲，所有人從第一分鐘拚到最後一刻，沒有人放棄。這枚銅牌，屬於場上隊員、替補席、教練組、後勤團隊，屬於為這支隊伍默默付出的每一個人。」他並指隊中老將吳曦能穩定全隊情緒，張玉寧、朱辰傑、李昊還有其他年輕球員同樣發揮了作用，「老隊員帶動新人，全隊形成很好的化學反應。」

中國男足不僅站上了領獎台，昨晚還罕見登上央視「新聞聯播」，獲得了15秒專題播報，強調這是中國隊時隔28年再次奪得亞運會男足獎牌，並與中國獲得的其他金牌報導並列，可見這塊獎牌的分量。

這已經是U23國足今年第三次登上央視「新聞聯播」，分別是今年1月21日播報U23國足擊敗越南U23、首次闖入U23亞洲杯決賽的新聞；另一次是9月26日，亞運男足1/4決賽，中國隊3：0戰勝泰國隊，時隔28年再次闖入亞運會男足四強。

中國男足時隔28年再次獲得亞運會銅牌。圖為中國隊球迷為球隊加油助威。 （中新社）
中國男足時隔28年再次獲得亞運會銅牌。圖為中國隊球迷為球隊加油助威。 （中新社）

精華 FAQ

  • 中國U23男足與烏茲別克在常規時間戰成2：2，隨後靠點球大戰以4：3勝出，最終以總比分6：5拿下亞運銅牌，成功站上領獎台。

  • 這是中國男足繼1998年曼谷亞運後，時隔28年再次站上亞運領獎台，也是2002年釜山亞運改制為U23賽事後，中國隊拿到的首枚亞運男足獎牌。

  • 胡荷韜先替中國隊破門，王鈺棟以個人突破轟出世界波再度領先，李昊則在點球大戰兩度撲救成為英雄，主帥安東尼奧賽後也激動表示自己是世界上最幸福的教練。

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