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亞運收官 中奪169金89銀 創境外參賽最佳成績

中國新聞組／北京4日電
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中國隊選手丁文一（左起）、鄭蘊和、金子豪拿下2026亞運高爾夫球男子團體賽金牌。...
中國隊選手丁文一（左起）、鄭蘊和、金子豪拿下2026亞運高爾夫球男子團體賽金牌。（新華社）

AI摘要

文章摘要整理：

中國隊在2026亞運以169金89銀83銅作收，刷新境外參賽最佳成績，高爾夫與藝術體操等項目多點開花，金牌榜與獎牌榜雙雙居首。

2026亞運4日閉幕，中國隊3日在高爾夫球項目取得女子團體歷史首面亞運金牌，男子團體賽也同樣奪金，加上首次亮相亞運的藝術體操集體全能項目亦收穫一面金牌。中國隊本屆亞運以169金89銀83銅收官，創下亞運境外參賽最好成績。

香港文匯報報導，在女子高爾夫球個人賽事，中國名將殷若寧打出總成績266桿，僅一桿之差敗給印度選手烏爾絲，與新加坡選手陳暄尹並列第二，需要進行加洞賽。結果殷若寧打出平標準桿，陳暄尹卻吞下「柏忌」（高標準1桿），殷若寧獲得銀牌，成為繼2010年閻菁、2018年劉文博之後，第三名獲得亞運高爾夫球女子單人銀牌的中國隊選手。

殷若寧賽後表示：「以一桿之差摘銀有一定遺憾，但相信遺憾都會在未來某個時刻補償給你，希望那個時刻是洛杉磯奧運會。」

在女子團體賽方面，殷若寧、劉艷、張維維四輪總成績為538桿，擊敗印度隊奪金，這也是中國隊第一次拿下亞運高爾夫球項目金牌。殷若寧激動地說：「中國高爾夫隊首次站上最高領獎台是一種突破，希望能帶動項目向好發展。」劉艷則指出：「能為國家爭光是每位運動員的夢想，這面金牌是對我們努力的最好回報。」

男子組方面，中國球手丁文一以總成績265桿，與日本球手比嘉一貴和泰國球手考坎亞納並列第二，可惜在加洞賽落敗，無緣獎牌。但在男子團體賽，中國隊在丁文一、金子豪和鄭蘊和合力下，以兩桿之差力壓南韓隊贏得金牌。

另外，本屆亞運首次舉辦藝術體操集體全能項目，由丁欣怡、王瀾靜、蒲彥竹、劉妙婷及張馨藝組成的中國國家隊力壓日本和哈薩克，再添一面金牌。

最終，中國國家隊在本屆亞運拿下169金89銀83銅，共341面獎牌，位居金牌榜、獎牌榜雙榜首；不但超越多哈亞運的165金，更創下境外參加亞運最佳戰績。

中國隊選手劉豔（左起）、殷若寧和張維維拿下2026亞運高爾夫球女子團體賽金牌。（...
中國隊選手劉豔（左起）、殷若寧和張維維拿下2026亞運高爾夫球女子團體賽金牌。（新華社）

精華 FAQ

  • 中國隊本屆亞運共收穫169金89銀83銅，合計341面獎牌，不僅穩居金牌榜與獎牌榜雙第一，也寫下境外參賽的最佳戰績。

  • 中國隊先在女子團體賽奪下亞運歷史首金，男子團體賽也以2桿優勢擊敗南韓隊摘金，讓高爾夫成為本屆一大亮點。

  • 本屆亞運首次舉辦的藝術體操集體全能項目，由丁欣怡等5名選手組成的中國隊力壓日本與哈薩克，成功再添1面金牌。

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