宇樹股價1個月重摔59% 小摩估還會跌30%、喊減碼

宇樹科技股票上市後跌跌不休。圖為宇樹機器人在中國—東盟博覽會上演出。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 宇樹科技上市後股價劇烈震盪，小摩首次給予減持並看跌至300元，市場同時關注中國監管是否因其波動而放緩人形機器人IPO。

宇樹 科技上市後股價跌跌不休，今年8月19日上市發行價150.8元（人民幣，下同，約22美元），首日開盤即衝至1100元，較發行價暴漲629%，但隨後股價持續回落至9月30日的450元，較首日高點跌掉59%。

國際投行摩根大通 （小摩 ）發布最新報告，首次提到宇樹科技即給予「減持」信評，並設定2027年12月目標價300元，相較9月30日的收盤價450元，顯示小摩認為未來還有可能出現三成的跌幅。

時間點也很巧。9月初美媒「The Information」、9月下旬路透先後報導，中國官方透過非正式「窗口指導」放緩人形機器人企業IPO，原因指向的正是宇樹上市後的股價波動。然而中國證監會至今沒有回應。

財通社報導，宇樹科技於8月19日上市，發行價150.8元，首日開盤即衝至1100元，較發行價暴漲629%，市值一度達4449億元，新股中籤者若能在最高點賣掉，獲利高達47萬元。

但隨後股價持續回落，9月30日收盤較首日高點跌去59%，市值蒸發約2600億元。

摩根大通在報告中稱，對人形機器人行業長期前景仍持建設性看法，並認可宇樹的硬體平台與先發優勢。但摩根大通認為，當前估值已充分反映「完美執行」預期，450元對應2027年預測市銷率（股價營收比）約46倍，而300元目標價對應約30倍。報告直言，它減持的是價格，不是公司。

不過，野村給予「買入」、目標價370元；建銀國際按32倍市銷率（股價營收比）估算，對應市值約1090億元。十一長假前450元的收盤價，仍高於多家外資目標價。