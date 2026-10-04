買10件退8件成常態 女裝電商祭2.4米防拆絲帶 有效嗎？

中國網購女裝出現「防拆帶」，多名網友發現到手的女裝上面有一條長達2.4米的絲帶，上面標明「拆除不退不換」。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 中國女裝電商面對高達50%至80%的退貨率，祭出2.4米超長防拆絲帶阻止蹭穿退貨，但此舉也引發誠信買家權益與行業責任的爭議。

中國電商 平台服飾商家防止白嫖黨又出新招，繼之前在新衣服上掛小吊牌、繫短防盜繩之後，近日有商家甚至縫上長度達2.4米的超長防拆絲帶，帶子從頭垂到腳，還密密麻麻印滿警示字：只要拆掉這條帶子，一律不退不換。很多消費者覺得反感，但也有不少人理解商家的苦。據媒體報導，一些消費者利用平台的退貨機制，買十件退八件已是常態，甚至還有「吊牌戰士」一次買多件到景區來個時裝展示拍照後全退，讓商家不得不使出撒手鐧。

綜合媒體報導，這是電商女裝商家近期大規模採用的一種防「蹭穿退貨」手段。絲帶縫在衣服領口、肩縫或拉鏈等顯眼位置，長度最長可達2.4米，且顏色醒目無法隱藏，上面明確印有「拆除不退不換」等警示語。商家認為，消費者若要正常穿著出門，就必須剪斷這條外露的絲帶，而一旦剪斷，商家便以「缺少服裝配件」為由拒絕退換貨，切斷「穿完再退」的可能。 吳先生公司生產的巨型吊牌。（取材自封面新聞）

這一做法直接源於怵目驚心的行業數據。據南方日報報導，電商女裝整體退貨率普遍在50%至80%之間，直播渠道「賣十件退八件」已成常態。部分消費者將「七天無理由退貨」規則當成「免費試衣間」，穿去旅遊拍照、參加聚會後再退回，退回衣物常沾有粉底、汗漬、異味，無法二次銷售，商家被迫不斷升級防禦手段，從A4紙大小的巨型吊牌，到密碼鎖，再到如今的超長防拆絲帶。有商家稱，使用防拆帶後惡意退貨率從42%降至18%。

不過，這一做法也引發正反兩極看法。支持者認為這是商家被逼無奈的自救；反對者指出，高退貨率的根源還包括商家自身貨不對板、尺碼混亂、過度濾鏡、超長預售期等問題，防拆帶將少數惡意行為者的成本轉嫁給了所有誠信買家，同時誤傷了正常消費者的試穿體驗。江蘇省消保委也曾指出，這種「一刀切」的物理設障法，會加劇買賣雙方對立，不利於行業健康發展。

但儘管商家絞盡腦汁製作的防拆絲帶愈來愈多、種類愈見多樣，仍防不了「吊牌戰士」。十一國慶假期期間，就有大批網友目睹大興安嶺多個景點成了「穿吊牌衣」拍照的「重災區」，有遊客被目擊在一個地點拍照一小時換了5套全帶吊牌的衣服，被普遍懷疑是打算利用「七天無理由退貨」規則，實現「零成本」換裝旅遊，引來輿論批評。

大興安嶺景點成了「穿吊牌衣」拍照的「重災區」。（取材自微博）

部分消費者帶著吊牌出門。（取材自封面新聞）

但據報導，這一現象與商家加裝防拆絲帶已成了一個惡性循環，網上甚至出現教人將防拆帶塞進口袋或褲包隱藏後繼續穿出門的應對教程，有網友調侃「馬上就會出現『拒絕防拆帶羞恥』。」