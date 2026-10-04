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上海迪士尼太苛刻？退票須證明「朋友是朋友」

中國新聞組／上海4日電
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上海迪士尼因退票苛刻遭投訴。（取材自上海迪士尼官網）
上海迪士尼因退票苛刻遭投訴。（取材自上海迪士尼官網）

AI摘要

文章摘要整理：

上海迪士尼因早鳥票退票流程過度嚴苛引發爭議，消費者不僅被要求提交工作證明，還需用身分證合照證明朋友關係，令外界質疑其條款不合理。

繼視障遊客被要求收起盲人杖引發爭議後，上海迪士尼近日再因退票苛刻遭投訴。一名消費者菲菲（化名）反映，她在飛豬平台購買兩張上海迪士尼早鳥票，因同行友人臨時無法出行申請退票，卻被客服要求提供公司工作證明，甚至要兩人拍攝「身分證合照」，證明彼此是朋友。菲菲忍不住質問：迪士尼憑什麼替消費者定義什麼是「朋友」？

觀察者網報導，菲菲表示，9月中下旬她聯繫上海迪士尼客服，說明同行友人因工作無法前往，希望之前買的早鳥票能改期或退票。客服表示早鳥票不能改期，但特殊工作原因可提供工作證明申請；若改期，日期必須在10天後。客服也提出另一方案，即購買同數量的新日期門票，再申請退原訂單，但同樣需要工作證明。

菲菲依照要求，準備包含姓名、身分證號並加蓋公司公章的工作證明，沒想到客服又要求證明兩人朋友關係，也就是兩人身分證放在一起拍攝的照片。

菲菲與上海迪士尼客服的聊天紀錄。（取材自觀察者網）
菲菲與上海迪士尼客服的聊天紀錄。（取材自觀察者網）

菲菲一度還以為客服在開玩笑，她把和友人的身分證照片拼接後提交，遭到拒絕；她又詢問平時兩人的合照是否可以，也被否定。客服反覆強調，必須是「兩張身分證放在一起的照片」。無奈之下，菲菲只好把自己的身分證寄給朋友，讓對方拍完照後再將證件寄回。完成後，客服又要求提供兩人的手機號碼。

菲菲質疑，退票為何要證明「朋友是朋友？」，認為相關規定不合理。她直言，「幸好我跟朋友是同城，萬一對方在偏遠地區或是國外呢，該怎麼處理？」痛批條款毫無邏輯，執行的客服「就像個機器人」。

事實上，上海迪士尼的退票政策長期以來被詬病為霸王條款，過去長期實行「門票一經售出，不可轉讓、取消或退票」的嚴格政策，還曾有消費者「百天維權才退款」的報導。後來，上海迪士尼在2026年1月12日起實行階梯式退票標準，前七天可全額退票，到訪前一至六天收取80元（人民幣，約11.8美元）服務費，當日不可退，但早鳥票並未納入相關規範。

精華 FAQ

  • 她在飛豬平台購買2張上海迪士尼早鳥票，但同行友人臨時因工作無法出行，因此希望改期或退票，卻在客服要求下陷入繁複證明流程。

  • 客服先要求提供載明姓名、身分證號並加蓋公司公章的工作證明，之後又要求兩人的身分證放在一起拍照，還進一步索取兩人的手機號碼。

  • 事件凸顯上海迪士尼退票政策長期被批評為霸王條款，早鳥票仍未納入新階梯式退費規範，導致消費者退票時要面對更高門檻。

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