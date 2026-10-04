趁黃金周花218元過戲癮 橫店擠滿甄嬛、短劇NPC不夠用
橫店推出低價短劇拍攝體驗後，在國慶黃金周吸引大量遊客參與，從甄嬛傳到宮鬥題材皆受歡迎，現場甚至因客流過多出現NPC不足情況。
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橫店推出低價短劇拍攝體驗後，在國慶黃金周吸引大量遊客參與，從甄嬛傳到宮鬥題材皆受歡迎，現場甚至因客流過多出現NPC不足情況。
「到橫店當甄嬛」，成了中國年輕人近期最火紅的旅遊打卡選項。橫店今年8月推出短劇體驗項目，遊客最低花218元（人民幣，下同，約32美元），可配備一名導演及NPC拍戲，兩天後便可得到一條2分鐘的成片。十一國慶黃金周期間，園區內擠滿五六十歲的長者、年輕父母，甚至外國遊客，現場甚至出現「NPC不夠用」現象。
綜合明報、新周刊報導，橫店近期推出短劇拍攝體驗，遊客可以從宮鬥、權謀、霸總、反轉打臉等劇本中選擇，在明清宮苑、廣州街、秦王宮、清明上河圖等影視場景拍攝。最低218元即可拍攝1.5至2.5分鐘的豎屏短劇，包含妝造的套餐則為338元。▲ 影片來源：YouTube＠trinidadpizarro-j6b（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.
來自上海的遊客「VV」9月初與兩名朋友自駕到橫店旅遊，平時喜歡觀看反轉、逆襲類短劇的VV挑了「爬出冷宮當寵妃」的劇本，劇情包括冷宮跳井、御花園重逢、公主抱及生子等橋段。全程拍攝僅40多分鐘，劇組卻安排兩名化妝師協助換裝，VV前後換了四套服裝。導演逐句講解台詞、表情、手勢及走位，讓沒有表演經驗的遊客也能完成拍攝。
拍攝「公主抱」時，因飾演皇上的NPC一度抱不動VV，劇組最後改用兩名工作人員抬竹竿、讓VV坐在竹竿上借位完成。在冷宮拍攝跳井戲時，還有替身幫忙跳井。
據了解，橫店2026年8月正式推出面向散客的「橫店短劇拍攝體驗」，截至8月下旬，體驗人數已突破2000人。據最新片單，遊客共有24個古裝片段可選，其中「甄嬛傳」經典片段4段，包含「掌摑」情節的橋段多達12段，不少遊客專程為體驗戲碼而來。
由於國慶客流爆滿，現場還出現「NPC不夠用」現象。有遊客透露，部分需要多名NPC的劇本根本無法選擇，很多NPC白天在景區互動，要等到晚上才有空。不少現場要由導演需一人分飾多角，同時擔任編劇臨場改稿。
遊客最低花218元就能參加，包含導演、NPC與拍攝流程，約可完成1.5至2.5分鐘的豎屏短劇，若加妝造套餐則為338元。 目前可選的題材包括宮鬥、權謀、霸總與反轉打臉等，場景則利用明清宮苑、廣州街、秦王宮、清明上河圖等影視基地，讓遊客扮演劇中角色。 因國慶客流爆滿，許多遊客都想參加短劇拍攝，部分劇本又需要多名NPC配合，但人手有限，導演甚至得一人分飾多角並臨時改稿。
精華 FAQ
遊客最低花218元就能參加，包含導演、NPC與拍攝流程，約可完成1.5至2.5分鐘的豎屏短劇，若加妝造套餐則為338元。
目前可選的題材包括宮鬥、權謀、霸總與反轉打臉等，場景則利用明清宮苑、廣州街、秦王宮、清明上河圖等影視基地，讓遊客扮演劇中角色。
因國慶客流爆滿，許多遊客都想參加短劇拍攝，部分劇本又需要多名NPC配合，但人手有限，導演甚至得一人分飾多角並臨時改稿。
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