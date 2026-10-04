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24歲浙女狂吃2小時自助餐 肚子鼓成球 開腹取出3斤殘渣

中國新聞組／北京4日電
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一到節假日，急診科接診的消化道不適患者便會明顯增多；示意圖。（取材自橙柿互動）
一到節假日，急診科接診的消化道不適患者便會明顯增多；示意圖。（取材自橙柿互動）

AI摘要

文章摘要整理：

浙江24歲女子因長期節食後放縱暴食自助餐，導致胃部急劇擴張、無法排吐，最終開腹取出3斤食物殘渣，醫師並警示暴食風險。

浙江一名24歲女子長期節食減肥，趁「放縱餐」狂吃2小時自助餐，結果胃部被大量食物撐到急劇擴張，肚子鼓得像球，不僅吐不出來，也無法正常排便。送醫後甚至連胃管都無法引出食物，最終只能接受開腹手術，醫生從她胃中取出足足3斤重的食物殘渣。

都市快報報導，浙江大學醫學院附屬第二醫院急診醫學科副主任醫師盧驍表示，24歲女子小李此前長期刻意節食減肥，很長一段時間不能吃自己喜歡的食物。進入減重平台期後，她決定吃一頓期待已久的自助餐作為放縱餐。

面對自由取用的各種美食，小李壓抑已久的食欲失控，在自助餐規定的2小時內大量進食羊肉、牛肉、粉絲及金針菇等食物。

盧驍說：「短時間內大量食物堆積，患者的胃部被急劇撐大，當時的情況真的就是肚子鼓得像球一樣，她既吐不出來，也無法正常排便。」

小李送到急診後，醫生嘗試放置胃管，但仍無法引出胃內堆積的食糜。由於胃酸已難以消化大量食物，醫療團隊最後只能進行開腹手術，從胃中取出約3斤重的食物殘渣。

盧驍也曾接診一名20歲女子小華，她患有神經性厭食相關進食障礙，會出現無法控制的暴食。一次發作後短時間吃下大量食物，同樣引發急性胃擴張、胃瀦留。

小華送醫時胃腔已被食物撐得極度擴張，並造成全身多個臟器受損，病情凶險。經治療後，她胃內堆積的食物花了2至3周才逐漸消化。

盧驍指出，不少人誤以為吃下再多東西，胃都能自行消化。實際上胃雖可像氣球般擴張至正常的5至10倍，但仍有生理極限。短時間大量進食可能使胃酸來不及分解食物，造成胃內高壓，嚴重時甚至可能引發膿毒症、多臟器功能衰竭。

他表示，節假日期間急診較常見的仍是消化不良、急性胃腸炎，但近年高脂血症性急性胰腺炎也明顯增加，油膩大餐及大量飲酒都可能誘發。若吃撐後腹痛、腹脹持續數小時仍未緩解，應及時就醫。

精華 FAQ

  • 她長期刻意節食減肥，之後在2小時自助餐內大量進食羊肉、牛肉等食物，造成胃部急劇擴張與胃瀦留，連胃管都無法引出內容物，只能開腹取出殘渣。

  • 醫療團隊在開腹手術中，從她的胃裡取出約3斤重的食物殘渣。醫師指出，短時間大量進食會讓胃酸來不及分解，導致食物堆積成高壓狀態。

  • 醫師表示，胃雖可擴張至正常的5到10倍，但仍有極限，暴食可能引發急性胃擴張、膿毒症甚至多器官功能衰竭；若腹痛、腹脹持續數小時未緩解，應盡快就醫。

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