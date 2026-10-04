中女星在巴黎相機被偷 懸賞2000美元 法博主諷：哭哭啼啼

萬千惠在巴黎街頭舉牌尋物。（取材自大河報）

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AI摘要 文章摘要整理： 萬千惠在巴黎拍攝時遭疑似團夥偷走相機，因內存卡存有重要工作素材而懸賞2000美元尋找；事件也引發法國博主嘲諷與網民對治安、防盜責任的爭論。

中國女演員萬千惠近日在法國巴黎工作期間，相機遭竊。由於相機內存卡存有無法重新拍攝的重要工作素材，她事後在巴黎街頭舉牌尋物，懸賞2000美元希望找回內存卡，並哭訴著「要和巴黎小偷鬥到底」。事件引發中國網民關注，一名法國博主反諷萬千惠哭哭啼啼，指她未做好自身安全防範，掀起論戰。

綜合媒體報導，萬千惠日前發文表示，當天在巴黎埃菲爾鐵塔附近拍攝巴黎時裝周相關素材，其團隊遭遇疑似有組織的偷竊。事發時，有人上前搭訕並請求幫忙拍照，分散其注意力，同夥則趁機將相機偷走，整個過程僅約30秒。她稱，自己在中國生活33年，從未遇到類似情況，這次失竊的相機雖然本身有價值，但更重要的是內存卡內存有當天拍攝的工作素材，其中包括歐萊雅秀場相關內容，部分畫面無法重新拍攝。

萬千惠報警後，據稱被告知當地監控調取程序較為繁複，可能需要等待半年。無奈之下，她9月30日親自返回失竊地點舉牌尋找，並懸賞2000美元，希望以此方式「買回」內存卡，同時表示相機可以留給小偷。

事件亦引起中國駐法國大使館 關注。紅星新聞記者致電使館，工作人員表示已收到萬千惠方面求助，提醒來法旅遊的中國公民，如遇類似突發情況，應在確保自身安全的前提下及時報警，並聯繫中國駐法國大使館尋求協助。

法國博主吐槽中國女演員相機被偷一事。（視頻截圖）

值得注意的是，中國駐法國大使館9月23日已發布「關於中國公民中秋和國慶期間來法旅遊的領事提醒」，提醒中國公民提高安全防範意識，妥善保管護照、手機、相機等重要物品。

事件發酵後，一名法國博主在社交平台發文評論，指中國遊客習慣了中國相對安全的環境，到法國後應自行提高防範意識，並對萬千惠因相機被偷哭哭啼啼還公開求助的做法表示嘲諷。相關言論隨即引發網民兩極反應。

部分網民認為，出國旅遊確實應了解當地治安狀況並做好防盜措施；但亦有不少人質疑，防範意識與譴責盜竊並不矛盾，不能因受害者未能防範而淡化偷竊行為本身。

萬千惠1993年出生於江蘇淮安，畢業於中央戲劇學院表演系音樂劇專業，曾參與多部音樂劇演出，2026年參加綜藝節目「乘風2026」。

女星萬千惠在巴黎街頭5秒痛失相機後，拍片求助。（視頻截圖）