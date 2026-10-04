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中國十一機票跳水 1天跌逾5成 網友：怕回程遇「價格刺客」

記者謝守真／即時報導
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中國「十一」假期機票價格節中明顯下滑，其中北京飛昆明航線從人民幣1,927元降至...
中國「十一」假期機票價格節中明顯下滑，其中北京飛昆明航線從人民幣1,927元降至884元，跌逾五成。圖為10月1日，上海浦東國際機場2號航站樓內人潮如織景象。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國十一長假機票價格出現明顯起伏，節中因客流減少成為低谷，部分航線一天內大跌逾5成，但返程高峰臨近後票價又會回升。

中國「十一」長假機票價格出現明顯波動，假期首日票價高，2日起明顯下滑，3、4日更成為節中低谷；部分航線一天內票價大跌逾五成。不過，5日起返程客流增加，票價重新走高，10月7日預計迎來返程票價高峰。部分網友直呼「趕快撿漏」，也有人提醒，別只看去程便宜，回程可能才是「價格刺客」。

快科技指出，中國「十一」假期的機票價格出現了明顯的起伏變化，不少航線一天之內票價落差巨大。平台數據顯示，今年國慶機票價格呈現「兩頭高、中間低」走勢，10月2日中國國內機票平均價格較10月1日下降約兩成，而3、4日持續下探，成為整個假期的價格窪地。5日起隨返程客流增加重新向上攀升，7日將達返程票價高點，待假期接近結束後票價才會再度回落。

報導稱，部分航線價格落差十分驚人。以北京飛昆明航線為例，10月1日上午6時40分航班裸票價為1927元（人民幣，下同），僅隔一天，同天航線在10月2日直降至884元，較前一日便宜約五成。同時，其他航線亦出現低價，10月3日北京飛哈爾濱最低300元、上海飛西安350元、武漢飛天津385元、廣州飛青島500元。

封面新聞另指，每年「十一」假期中段，相較假期首尾兩個客流高峰，機票價格通常較低，部分航線票價相當於打五折。去哪兒大數據研究院分析，旅客若搶到節中低價機票，可選擇提前返程或節後錯峰返程，以避開返程高峰。

除機票外，住宿也出現節中臨時預訂增加的情況。其中，熱門城市酒店節中臨時預訂量年增三成，臨時預訂量最高的城市包括北京、成都、上海、重慶、杭州、廣州、南京、青島及西安。

業界分析表示，「十一」假期中段票價走低是每年都會出現的市場現象。假期首尾分別對應集中出發和集中回程，客流量大推高票價，而假日中間幾天出行客流減少，航空公司為提高上座率，便會放出優惠票價。

機票價格下跌也引發中國網友討論。有網友留言「趕快撿漏好便宜」，也有網友稱「假期過一半這機票確實降得猛」。不過，也不少網友的質疑聲浪。有網質疑「別忽悠了」，「怎麼回來？查過機票嗎」，「一到過節就發機票跳水的假消息，為了騙人出去消費，真的張開嘴巴就扯」。

還有網友直言「去程一折，回程呢」。另有網友認為，機票降價是因為「消費完全起不來嗎」，還有留言稱「省錢才是最重要的」，「比機票跳水更嚴重的是老百姓的收入縮水」。

精華 FAQ

  • 因假期首尾分別是集中出發與集中返程時段，客流量大會推高票價；而節中出行需求較少，航空公司為提高上座率，通常會釋出較低票價吸引旅客。

  • 平台數據顯示，10月2日票價較10月1日已明顯下滑，3日與4日持續走低，成為整個假期的價格窪地；5日起隨返程客流增加，票價再度回升。

  • 因為節中機票雖然較便宜，但假期後段返程需求會快速增加，10月7日還可能出現返程票價高峰；若只搶到去程低價，回程反而可能更貴。

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