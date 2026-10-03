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「前後左右都是同胞」中國民眾擠爆海外 分不清有沒有出國

中央社／台北3日電
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10月3日，西安城牆景區迎來客流高峰。(中新社)
10月3日，西安城牆景區迎來客流高峰。(中新社)

AI摘要

文章摘要整理：

中國中秋與十一連假催出出國潮，海外多個熱門景點被中國遊客塞滿，讓不少人笑稱像沒出國；民航局也公布國際機票預訂明顯成長。

不少中國民眾利用今年中秋與「十一」國慶長假出國玩，一些國家知名景點隨處可見中國遊客，有網友笑稱「向前、向後、向左、向右全是同胞」，一時間分不清自己究竟身處中國還是國外。

綜合北京新聞廣播、星島日報網等陸港媒體報導，今年中秋節與中國「十一」的連休安排下，上班族只要請假3天就可拼出13天的超長假期，不少人因此出國遠遊，不少國外熱門景點隨處可見中國同胞，感覺就像沒出國一般。

有網友日前發出一段澳洲知名景點十二門徒石的短片，只見片中海邊觀光棧道上人潮湧動，而駐足拍照、打卡遊覽的遊客大多來自中國。

在澳洲生活多年的王先生表示，「當地景點基本被國慶大軍佔領，熱門景點的中國遊客比例能達到9成」「中國遊客實在太多了，連本地人都看傻了眼...除了工作人員，幾乎全是同胞」。他笑稱，滿眼都是中國遊客，一時間竟有些恍惚，分不清自己究竟身處中國還是澳洲。

另有多名在澳洲旅遊的中國遊客表示，不管是雪梨還是墨爾本，不少景點和車站都是中國遊客，「向前、向後、向左、向右全都是中國同胞，無障礙聽懂身邊所有人說話」。

在義大利佛羅倫斯遊玩的鄭先生則表示，「巴士上連擠都擠不進去」，而車上絕大多數都是中國人；一名來自上海的女性遊客阿柒多從上海出發飛抵威尼斯，再前往多洛米蒂，「我以為很多人應該不會去多洛米蒂」，但到了當地才發現中國遊客隨處可見，只要看到亞洲面孔上前打招呼，基本都是中國人。

28歲的廣東人小施早在9月22日就請假飛至英國倫敦，希望錯峰出行避開人流，不料抵達後依然遍地中國同胞，每到社群媒體推薦的「網紅餐廳」，就可見跟著同一份攻略、點著同一道菜的「自己人」。

中國民航局9月24日公布，本輪假期國際機票預訂量年增22.5%，飛往英國、德國、西班牙等遠端航線航班量增長15%。

精華 FAQ

  • 報導指出，中秋與十一長假期間，大量中國民眾湧向海外旅遊，導致澳洲、義大利、英國等熱門景點幾乎到處都是中國遊客，讓人有「彷彿沒出國」的感覺。

  • 文中提到澳洲十二門徒石、雪梨與墨爾本，義大利佛羅倫斯與多洛米蒂，以及英國倫敦等地，都可見大量中國遊客，部分景點甚至被形容為幾乎都是同胞。

  • 中國民航局在9月24日表示，本輪假期國際機票預訂量年增22.5%，飛往英國、德國、西班牙等遠端航線的航班量也增加15%，顯示出境旅遊需求明顯升溫。

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