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護照當記事本 廣東老婦內頁寫行程 寮國6天遊泡湯了

中國新聞組／北京3日電
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邊檢民警發現後與阿婆溝通，告知護照不得隨意書寫或塗鴉，否則可能導致證件失效。(取...
邊檢民警發現後與阿婆溝通，告知護照不得隨意書寫或塗鴉，否則可能導致證件失效。(取材自新民晚報)

AI摘要

文章摘要整理：

廣東72歲婦人因在護照內頁寫滿行程被攔，另有旅客因護照污損、缺頁或私自拼貼頁面而遭罰，提醒出境前務必檢查證件完整性。

十一國慶假期出遊前，除了確認機票、住宿，護照是否完整有效也不能忽略。廣東湛江一名72歲阿婆日前參加寮國6日遊，準備過關時卻因護照內頁寫滿旅遊行程，被邊檢人員攔下，原定旅程因此泡湯。

這名阿婆因擔心自己年紀大、記性不好，將旅遊時間、目的地、天數、花費及交通方式等資訊，直接寫在護照內頁，當成隨身攜帶的「記事本」。

湛江邊檢站執勤一隊民警表示，看到護照時相當驚訝，立即向阿婆解釋，「護照上面絕對不可以寫字和塗鴉，否則證件就會失效。」

得知無法出境後，阿婆十分焦急。邊檢人員一邊安撫她，一邊聯繫旅行團及家人，考量她已72歲且獨自返程不便，最後安排專人護送她回家。阿婆事後也表示，這次經歷讓她明白，護照是法定出入境證件，不能當成記事本或記帳簿使用。

72歲阿婆將旅行時間、目的地、天數、花費及交通方式等行程資訊，直接寫在護照內頁上...
72歲阿婆將旅行時間、目的地、天數、花費及交通方式等行程資訊，直接寫在護照內頁上。 (取材自新民晚報)

除了隨意書寫，護照遭到汙損、撕壞、泡水、缺頁或缺角，也可能影響出入境。另有男子因在屠宰間工作，護照不慎沾上血跡，導致使用出現問題。

更有人為了「圖方便」，直接私自改造護照。廣州白雲邊檢站日前查驗旅客王某的護照時，發現證件異常厚重，頁面邊緣凸起、局部發亮，還有明顯膠水痕跡。

經鑑別，王某的護照比正常證件多出6張簽證頁，且存在頁碼重複、護照號碼不一致等問題。王某承認，因長期在國外出差，簽證頁用完又沒有及時換發新護照，便將朋友護照中的簽證頁裁下，再黏貼到自己的護照上。

最終，王某的護照被認定為變造證件，白雲邊檢站依法對其處以人民幣2000元罰款，並註銷其持有的中國普通護照。

此外，山東煙台一名旅客鄭某某的護照也因缺少4頁，在口岸查驗時被發現。由於破損、缺頁、不完整的出入境證件不具備法律效力，民警依法作出不准出境決定，其一家人的行程因此泡湯。

邊檢提醒，旅客出境前應自行檢查護照，確認頁面沒有塗改、塗鴉、污漬及破損，也沒有缺頁、缺角等情況。若簽證頁即將用完、護照破損或缺頁，應向出入境管理部門申請換發，切勿自行裁剪、黏貼、拼接或修補。

根據《中華人民共和國出境入境管理法》，塗改、轉讓、故意損毀及變造出入境證件等行為，可能導致證件失效，並面臨相應處罰。旅客也應妥善保管護照，如曾交由機構代辦簽證，取回後應逐頁檢查證件及印章是否異常。

精華 FAQ

  • 她在護照內頁寫滿旅遊時間、目的地、天數、花費與交通方式，把護照當成記事本使用，因證件被視為不合規而遭邊檢攔下，原定6天行程因此取消。

  • 除了塗寫、塗鴉，護照若有污損、撕壞、泡水、缺頁、缺角，或經自行裁剪、黏貼、拼接、修補，都可能被認定無效，進而影響通關與出境。

  • 王某因把朋友護照的簽證頁裁下黏到自己護照上，被認定為變造證件，遭罰人民幣2000元，護照也被註銷；另有缺4頁的旅客則被依法不准出境。

簽證 護照

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