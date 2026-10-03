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黃金周遊客 坐滿敦煌鳴沙山整座山頭 「感覺有1億人」

中國新聞組／北京3日電
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航拍畫面。（取材自極目新聞）
航拍畫面。（取材自極目新聞）

AI摘要

文章摘要整理：

十一假期敦煌鳴沙山月牙泉景區人潮爆滿，遊客席地而坐幾乎坐滿山頭，景區則以巡遊、駝隊、無人機等活動與完善接駁及補給維持秩序。

十一黃金周期間，甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區湧入大批遊客，航拍畫面顯示，遊客席地而坐，幾乎坐滿整座山頭，網友形容「感覺有一億人在」。景區同步推出國風巡遊、漢服NPC、駝隊、歌舞及無人機表演等活動，雖然人潮眾多，遊客仍認為現場秩序良好，景區也安排散場後免費接駁車，並在山頂設置平價自助販賣機，礦泉水每瓶2元（約0.29美元）。

極目新聞報導，10月2日上午，鳴沙山月牙泉景區迎來十一假期大批遊客，景區正在舉行「絲路華彩・盛世巡遊」十一主題活動，每晚安排NPC巡遊及歌舞表演，並不定期舉行無人機表演，吸引不少外地遊客前往。

來自江蘇南京的陳先生正在進行青甘大環線旅遊，10月1日十一節當天抵達鳴沙山月牙泉。他說，自己印象最深的是騎駱駝，「很好玩，每個人大概能騎40分鐘，繞一大圈，而且騎駱駝很有意思的一點是還得排隊等紅綠燈」。他形容，整個駝隊前後綿延數里，場面相當壯觀。

陳先生表示，景區內到處都是遊客，「整座山上都是人」。現場航拍畫面也顯示，大量遊客穿著橙色、綠色、藍色防沙鞋套，在沙山上席地而坐，山頭幾乎被遊客占滿。山坡上還可見一面巨大的五星紅旗。

到了夜間，景區安排大合唱活動，遊客從登山、遊玩轉為坐在山坡上觀看演出，並跟著音樂一起歌唱。隨後，月牙泉上空出現無人機表演，成為當晚活動的高潮。

據報導，廣州遊客李女士與家人一同到鳴沙山月牙泉遊玩，她用「人山人海」形容現場狀況，並說：「景區感覺有一億人在，但是人雖多卻一點不亂，敦煌旅遊管理很好。」她表示，活動結束後，景區還協調多輛公交車免費接送遊客到市區，整體遊玩體驗不錯。

除了人潮，景區的服務設施也成為遊客注意的細節。一名來自大連的遊客表示，自己原本特別背著飲用水爬上鳴沙山頂，沒想到山頂竟然設有自助販賣機，而且礦泉水售價與山下相同，每瓶2元，讓他感到意外。

據鳴沙山月牙泉景區官網消息，十一期間景區安排多項活動，包括國風巡遊、漢服NPC及40峰絲路駝隊。駝隊沿途與遊客互動、合影，景區同時安排民族舞蹈及傳統民樂表演。

報導指出，無人機表演也是此次活動內容之一，景區安排2000架無人機在月牙泉上空進行燈光秀。另為方便遊客遊玩，景區全域設有平價飲用水售賣點，山頂礦泉水每瓶2元，讓遊客可減輕攜帶飲水的負擔。

景區方面並安排晚間活動結束後的免費接駁車，將遊客送往市區。隨著十一假期持續，鳴沙山月牙泉景區大量遊客聚集的畫面，也透過現場影片和照片在網路上受到關注。

鳴沙山月牙泉景區駱駝排成長隊。（取材自極目新聞）
鳴沙山月牙泉景區駱駝排成長隊。（取材自極目新聞）

精華 FAQ

  • 景區在假期湧入大批遊客，航拍畫面顯示遊客席地而坐、幾乎坐滿整座山頭，現場呈現明顯的人潮高峰，網友甚至形容「感覺有1億人在」。

  • 鳴沙山月牙泉推出國風巡遊、漢服NPC、40峰絲路駝隊、民族舞蹈與傳統民樂表演，並不定期安排2000架無人機燈光秀，形成多元夜間活動。

  • 景區除安排散場後免費接駁車送遊客往市區外，還在全域設置平價飲用水售賣點，山頂礦泉水每瓶2元，讓遊客在高峰人潮中也能方便補給。

甘肅

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