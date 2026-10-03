「黃金周」效應外溢 中遊客攻占義大利公車 被動式逃票

微博中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）

AI摘要 文章摘要整理： 中國十一黃金周期間，大批遊客湧向海外，帶動多國景點、交通與商家調整服務；佛羅倫斯公車更因中國遊客過多，出現擠不上車而被動逃票的情況。

中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影，部分目的地的商家、交通及旅遊服務也相應增加中文標識與支付方式。從日本、南韓 、泰國 到歐洲多國，中國遊客的消費、拍照及分享旅遊資訊等行為受到當地關注，形成「中國的十一，世界的黃金周」的說法。義大利 佛羅倫斯也有中國遊客表示，前往米開朗基羅廣場的公車幾乎被中國遊客擠滿。

綜合媒體報導，近年中國遊客出境旅遊的足跡愈來愈廣，十一期間不僅熱門景點聚集大批遊客，一些較偏遠或小眾景點也能看到中國人身影。有遊客分享，在瑞士旅遊時，周圍不時傳來普通話、四川話及東北話；機場出境人潮中，也有不少中國遊客拍攝照片或影片記錄旅程。

部分海外旅遊目的地則針對中國遊客增加服務。報導稱，南韓自2025年9月底試行對中國3人以上團隊遊客免簽後，仁川機場增加中文標識，首爾地鐵開放使用支付寶購票。泰國國家旅遊局也曾在廣州舉行活動，並推出持中國護照可享部分消費優惠。阿塞拜疆則推動「China Ready」項目，配置中文導遊及微信、支付寶等支付方式。

據報導，中國遊客在海外的消費力也是報導焦點之一。以日本為例，2024年中國遊客在日本人均消費29.31萬日元，約合1.37萬元人民幣，在各國遊客中居首。報導同時提到，2026年上半年中國內地訪日遊客數量同比下降56.4%。泰國方面，受到安全問題等因素影響，2025年赴泰中國遊客同比下降35%。

除消費外，中國遊客的拍照行為也受到注意。報導稱，一些外國遊客出遊時，會請中國遊客幫忙拍照。有中國遊客分享，在阿布扎比旅遊時曾連續替5名外國人拍照；也有人表示，曾遇到外國遊客主動用中文詢問「麻煩你幫我拍個照，謝謝」。

旅遊紀錄及分享攻略，也成為中國遊客出境遊的一項特徵。報導提到，印尼伊真火山的「火山口藍火」景觀，因中國遊客在小紅書分享照片而受到更多關注。另有中國遊客將外國景點、交通方式及消費資訊整理成攻略，透過社交平台分享給其他遊客。

另據瀟湘晨報報導，在義大利佛羅倫斯，中國遊客鄭琦2日接受採訪時表示，前往米開朗基羅廣場的公車人數眾多，「公交上都很難擠上來，還被動逃票了，因為根本刷不上。」他說，當時車上大部分都是中國遊客，大家都前往米開朗基羅廣場，「要刷信用卡，但是大家接近不了機器，也不想把信用卡給別人代刷。」

鄭琦表示，由於車內人數太多，查票員也無法上車，他因此沒有完成刷卡。其提供的影片及照片顯示，佛羅倫斯部分景點及車站均可看到大量中國遊客身影。隨著十一黃金周持續，各地中國遊客發布旅遊照片及影片，也讓海外多個景點在這段期間增加了中國遊客的可見度。

泰國國家旅遊局也曾在廣州舉行活動，並推出持中國護照可享部分消費優惠。（取材自微博）

中國十一黃金周期間，大批中國遊客分赴海外旅遊，從熱門城市到小眾景點都可見中國遊客身影。（取材自微博）