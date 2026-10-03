雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化

王英是一名鳥類生態攝影師，走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發。(取材自YNTV2都市條形碼）

AI摘要 文章摘要整理： 雲南攝影師王英退休前罹甲狀腺癌，花光15萬元赴南極後腫瘤縮小，從此持續旅行拍鳥，如今年逾67歲仍準備前往美國、秘魯與非洲。

雲南鳥類生態攝影師王英在2013年退休 前夕，被診斷出罹患甲狀腺癌，當時心灰意冷的她決定花光15萬元(人民幣，下同)積蓄前往南極旅行一個月。回家後到醫院檢查發現腫瘤 竟然縮小了，醫師建議暫緩手術、繼續觀察。王英隨後十幾年走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發，已預定今、明年行程。

據農民日報報導，王英回憶當時的考量時表示：「我就想著我得癌症 要死了，不想挨那一刀。我沒錢，我媽說我贊助你去，我就去了。」這趟南極之旅，花光了王英當時全部的積蓄，但她也擁有了金錢買不來的收獲。

據綜合報導，王英在21歲時收到父親贈送價值435元的相機後，就開始接觸攝影。其後她在昆明一所學校任職，期間持續從事攝影創作，曾深入老君山、白馬雪山、高黎貢山、珠峰自然保護區等地開展生態攝影，作品多次獲獎。

在南極期間，王英在低溫與大風雪環境中蹲守拍攝。她提及當時的情形表示：「我就想拍一個鏡頭，企鵝媽媽回來餵小企鵝的鏡頭。下著雪，刮著大風，我拍到了。其他人都走了，就我一個人在那裡堅持，我拍到了，我太高興了。」

王英拍到帽帶企鵝走在一起的畫面，覺得好感動「像是帶著牠重新找一個自己的家的感覺」。（取材自YNTV2都市條形碼）

結束南極行程返回後，王英前往醫院檢查。她說：「醫師說我的腫瘤小了，一個月的變化，他說不用馬上做手術，可以繼續觀察」、「這就是給你生的希望，經歷了這麼一趟，然後我就活過來了。」

據農民日報報導，退休十餘年來，王英每年有大半時間攜帶攝影裝備赴野外拍照，與同行鳥友採取「特種兵」式窮遊以節省開銷。王英表示：「這錢我不花在這裡，我就要去買藥，我就跟孩子們說，我現在花錢你們沒意見吧，孩子們說沒意見，因為你身體好了，你能吃能喝能跑能跳，你還能拿著相機到處走，多好啊。錢生不帶來，死不帶去，在你能花錢的這個年紀一定要去花錢。」

目前，67歲的王英已預訂今年與明年的出國行程，規劃前往美國、秘魯及非洲等地。王英表示：「走的地方多了，見的東西多了，看淡了，想開了，有些東西真的就不會再計較了。」