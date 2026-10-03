雲南婦退休前罹癌 花光15萬積蓄遊南極 回來後出現變化
雲南攝影師王英退休前罹甲狀腺癌，花光15萬元赴南極後腫瘤縮小，從此持續旅行拍鳥，如今年逾67歲仍準備前往美國、秘魯與非洲。
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雲南攝影師王英退休前罹甲狀腺癌，花光15萬元赴南極後腫瘤縮小，從此持續旅行拍鳥，如今年逾67歲仍準備前往美國、秘魯與非洲。
雲南鳥類生態攝影師王英在2013年退休前夕，被診斷出罹患甲狀腺癌，當時心灰意冷的她決定花光15萬元(人民幣，下同)積蓄前往南極旅行一個月。回家後到醫院檢查發現腫瘤竟然縮小了，醫師建議暫緩手術、繼續觀察。王英隨後十幾年走遍30多國拍下1200種鳥，如今67歲還準備再出發，已預定今、明年行程。
據農民日報報導，王英回憶當時的考量時表示：「我就想著我得癌症要死了，不想挨那一刀。我沒錢，我媽說我贊助你去，我就去了。」這趟南極之旅，花光了王英當時全部的積蓄，但她也擁有了金錢買不來的收獲。
據綜合報導，王英在21歲時收到父親贈送價值435元的相機後，就開始接觸攝影。其後她在昆明一所學校任職，期間持續從事攝影創作，曾深入老君山、白馬雪山、高黎貢山、珠峰自然保護區等地開展生態攝影，作品多次獲獎。
在南極期間，王英在低溫與大風雪環境中蹲守拍攝。她提及當時的情形表示：「我就想拍一個鏡頭，企鵝媽媽回來餵小企鵝的鏡頭。下著雪，刮著大風，我拍到了。其他人都走了，就我一個人在那裡堅持，我拍到了，我太高興了。」
結束南極行程返回後，王英前往醫院檢查。她說：「醫師說我的腫瘤小了，一個月的變化，他說不用馬上做手術，可以繼續觀察」、「這就是給你生的希望，經歷了這麼一趟，然後我就活過來了。」
據農民日報報導，退休十餘年來，王英每年有大半時間攜帶攝影裝備赴野外拍照，與同行鳥友採取「特種兵」式窮遊以節省開銷。王英表示：「這錢我不花在這裡，我就要去買藥，我就跟孩子們說，我現在花錢你們沒意見吧，孩子們說沒意見，因為你身體好了，你能吃能喝能跑能跳，你還能拿著相機到處走，多好啊。錢生不帶來，死不帶去，在你能花錢的這個年紀一定要去花錢。」
目前，67歲的王英已預訂今年與明年的出國行程，規劃前往美國、秘魯及非洲等地。王英表示：「走的地方多了，見的東西多了，看淡了，想開了，有些東西真的就不會再計較了。」
她被診斷出甲狀腺癌後，心灰意冷，覺得自己可能活不久，也不想立刻挨手術那一刀，便在母親資助下花光積蓄前往南極，想趁還能行動時完成心願。 王英返國後回醫院複查，醫生發現原本的腫瘤變小了，認為暫時不必立刻手術，可以先持續觀察。她也因此重新看待生命，覺得自己像是被重新點燃希望。 退休十餘年來，她大半時間拿著攝影器材到野外拍鳥，已走遍30多國、拍下1200種鳥，並採取省錢的窮遊方式。如今67歲的她仍已預訂今明年的出國行程。
精華 FAQ
她被診斷出甲狀腺癌後，心灰意冷，覺得自己可能活不久，也不想立刻挨手術那一刀，便在母親資助下花光積蓄前往南極，想趁還能行動時完成心願。
王英返國後回醫院複查，醫生發現原本的腫瘤變小了，認為暫時不必立刻手術，可以先持續觀察。她也因此重新看待生命，覺得自己像是被重新點燃希望。
退休十餘年來，她大半時間拿著攝影器材到野外拍鳥，已走遍30多國、拍下1200種鳥，並採取省錢的窮遊方式。如今67歲的她仍已預訂今明年的出國行程。
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