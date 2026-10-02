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星巴克首次進軍新疆 連開2門市 美眾議員批「道德破產」

記者陳宥菘／即時報導
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國際連鎖咖啡巨頭星巴克近日首度在新疆連開兩間門市，圖為在標誌性景點國際大巴扎的非...
國際連鎖咖啡巨頭星巴克近日首度在新疆連開兩間門市，圖為在標誌性景點國際大巴扎的非遺旗艦店「星巴扎」。(新華社)

AI摘要

文章摘要整理：

星巴克首次進駐新疆並連開2店，官媒強調文化融合與市場擴張，但美國議員及人權團體抨擊其無視當地人權爭議。

國際連鎖咖啡巨頭星巴克近日首度進軍中國新疆並連開兩間門市，獲官媒高調報導，但此舉招致美國國會議員及人權團體批評，直指星巴克「道德破產」、無視當地人權狀況。

綜合新疆日報、烏魯木齊晚報報導，星巴克在標誌性景點國際大巴扎的非遺旗艦店、烏魯木齊天山國際機場店，9月29日同步開業。報導指，這是烏魯木齊2026年重點招商引進項目。新華社英文版等官媒亦高調報導，稱其持續擴張，反映外國品牌在大陸不斷增長的市場尋找機會。

報導表示，星巴克首度進駐新疆，將咖啡文化與新疆民俗深度融合。其中機場店以「絲路驛站」為主題；大巴扎店「星巴扎」則是星巴克中國首間非遺旗艦店，聚焦非遺沉浸式體驗，融入民族樂器等元素。兩間門市更推出新疆限定產品，將新疆石榴、奶皮子等地域食材融入咖啡。

星巴克中國執行長劉文娟在聲明中表示，進入新疆意味著星巴克門市網絡的進一步擴張，與新疆顧客建立長久連結。劉文娟表示，星巴克將「持續深耕新疆市場」，根據地域特點打造特色消費場景，搭建文化交流橋樑。

然而，此舉引發美國政界及團體批評。美國眾議院「美中戰略競爭特別委員會」共和黨籍主席穆勒納爾（John Moolenaar）1日批評，這是一個「道德破產的決定」，呼籲星巴克立即改變做法，關閉門市。

人權倡議團體「世界維吾爾代表大會」批評，星巴克在新疆開設門市，「再度選擇無視當地嚴峻的人權情勢」。「人權觀察」亞洲區副主任王松蓮稱，當地「仍有數十萬維吾爾人被拘押」，星巴克門市出現在新疆是迎合中共敘事。

路透2日引述大陸外交部回應，指美方關於新疆存在壓迫的指控是「徹頭徹尾的謊言」，稱新疆享有「社會穩定、經濟發展、民族團結和宗教和睦」。報導也提到，星巴克發布的照片顯示，門市標誌僅有中英文，無明顯維吾爾語標識。

星巴克目前在中國擁有超過8000間門市，過去一直未進駐新疆。今年4月，星巴克引入博裕資本並轉為合資營運後，立下擴店至2萬間的目標，在未涉足的地區開設新店是一大戰略方向。

精華 FAQ

  • 星巴克於9月29日同步開業2間門市，分別是烏魯木齊國際大巴扎的非遺旗艦店，以及烏魯木齊天山國際機場店，象徵其首次正式進軍新疆市場。

  • 官媒稱門市將咖啡文化與新疆民俗深度融合，機場店以「絲路驛站」為主題，大巴扎店則主打非遺沉浸式體驗，並推出石榴、奶皮子等新疆限定產品。

  • 美國眾議員穆勒納爾批評這是「道德破產」的決定，要求關店；人權團體則指星巴克無視新疆人權情勢，認為其開店等同迎合中共敘事。

星巴克 眾議員 破產

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