亞運／中女足沒得牌 被酸「亞洲二流」、不換帥無藥救

中國女足在亞運賽後畫面。(取材自上觀新聞)

AI摘要 文章摘要整理： 中國女足在亞運銅牌戰0比1輸給南韓，近3屆首度無緣獎牌，外界批評其在亞洲第一集團墊底，並再度引發是否該換帥的爭議。

中媒報導，在2日舉行的亞運會女足銅牌戰中，中國隊以0比1不敵南韓 隊。輸完北韓 輸南韓，中國女足在亞洲第一集團墊底，再不換帥就無藥可救了。雖然換帥不能一勞永逸解決中國女足目前存在的問題，但現在還不換帥只會繼續增加問題。對此，中國女足隊長吳海燕表示，年輕球員成長需要過程。

綜合媒體報導，沒能拿到銅牌，中國女足連最後的遮羞布也沒有保住。這也是中國女足自2015年8月以來第一次輸給南韓隊。中國女足此次獲得第四名，實際上意味著在中日韓朝四隊的亞洲第一集團競爭中排名墊底，成亞洲二流球隊。

據報導，中國女足總教練米利西奇上任後，中國女足八次面對北韓、南韓、日本及澳洲，僅取得一勝三平四負，逐漸掉隊。

本屆亞運會，中國女足進攻乏力，從八強開始的三場比賽，常規時間均未能進球，僅在八強對越南時靠王霜加時賽進球取勝。銅牌戰中，王霜遠射中柱，成為中國隊少數具威脅的攻勢。防守方面，中國隊除對越南外，其餘五場均有丟球。

射門中國引述韓媒報導稱，南韓女足擊敗中國隊取得銅牌，中國隊近三屆亞運會首次無緣獎牌。比賽中，南韓隊早早取得領先，並透過中場逼搶及防線防守，限制中國隊的進攻。

中新網報導，隊長吳海燕賽後表示，定位球細節處理不佳，需要針對性調整。她說，雖然開場丟球，球員仍執行教練團隊部署；此次未能站上頒獎台令人遺憾，但球隊正處於新老交替，年輕球員成長需要過程。中媒則認為，換帥無法一勞永逸解決問題，但若不調整，問題可能持續增加。