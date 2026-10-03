我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

亞運／中女足沒得牌 被酸「亞洲二流」、不換帥無藥救

中國新聞組／北京3日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國女足在亞運賽後畫面。(取材自上觀新聞)
中國女足在亞運賽後畫面。(取材自上觀新聞)

AI摘要

文章摘要整理：

中國女足在亞運銅牌戰0比1輸給南韓，近3屆首度無緣獎牌，外界批評其在亞洲第一集團墊底，並再度引發是否該換帥的爭議。

中媒報導，在2日舉行的亞運會女足銅牌戰中，中國隊以0比1不敵南韓隊。輸完北韓輸南韓，中國女足在亞洲第一集團墊底，再不換帥就無藥可救了。雖然換帥不能一勞永逸解決中國女足目前存在的問題，但現在還不換帥只會繼續增加問題。對此，中國女足隊長吳海燕表示，年輕球員成長需要過程。

綜合媒體報導，沒能拿到銅牌，中國女足連最後的遮羞布也沒有保住。這也是中國女足自2015年8月以來第一次輸給南韓隊。中國女足此次獲得第四名，實際上意味著在中日韓朝四隊的亞洲第一集團競爭中排名墊底，成亞洲二流球隊。

據報導，中國女足總教練米利西奇上任後，中國女足八次面對北韓、南韓、日本及澳洲，僅取得一勝三平四負，逐漸掉隊。

本屆亞運會，中國女足進攻乏力，從八強開始的三場比賽，常規時間均未能進球，僅在八強對越南時靠王霜加時賽進球取勝。銅牌戰中，王霜遠射中柱，成為中國隊少數具威脅的攻勢。防守方面，中國隊除對越南外，其餘五場均有丟球。

射門中國引述韓媒報導稱，南韓女足擊敗中國隊取得銅牌，中國隊近三屆亞運會首次無緣獎牌。比賽中，南韓隊早早取得領先，並透過中場逼搶及防線防守，限制中國隊的進攻。

中新網報導，隊長吳海燕賽後表示，定位球細節處理不佳，需要針對性調整。她說，雖然開場丟球，球員仍執行教練團隊部署；此次未能站上頒獎台令人遺憾，但球隊正處於新老交替，年輕球員成長需要過程。中媒則認為，換帥無法一勞永逸解決問題，但若不調整，問題可能持續增加。

精華 FAQ

  • 中國女足在2日的亞運會女足銅牌戰中，以0比1不敵南韓隊，最終只拿到第4名，近3屆亞運會首次無緣獎牌。

  • 因為中國女足在中日韓朝四隊的亞洲第一集團競爭中排名墊底，且近來對北韓、南韓、日本和澳洲僅1勝3平4負，整體表現明顯掉隊。

  • 吳海燕表示，球隊在定位球細節上處理不佳，需要針對性調整；她也強調球隊正處於新老交替階段，年輕球員成長本就需要過程。

南韓 北韓

上一則

黃金周遊客 坐滿敦煌鳴沙山整座山頭 「感覺有1億人」

下一則

國足輸了老將們全躲開？ 17歲球員出來受訪 網怒批一句話

延伸閱讀

亞運╱中國女足0:1不敵南韓 隊史第3次無緣領獎台

亞運╱中國女足0:1不敵南韓 隊史第3次無緣領獎台
國乒國羽在亞運都輸 網：同一天最不鬧心的男團竟是國足

國乒國羽在亞運都輸 網：同一天最不鬧心的男團竟是國足
亞運會╱不敵日本無緣決賽 中國男籃差距何在？

亞運會╱不敵日本無緣決賽 中國男籃差距何在？
中國男籃2連敗無緣亞運獎牌 挨轟「亞洲二流球隊」

中國男籃2連敗無緣亞運獎牌 挨轟「亞洲二流球隊」

熱門新聞

薄瓜瓜與妻子許惠瑜連袂出席牛津大學20週年校友聚會。擷自薄瓜瓜X

薄瓜瓜罕曬夫妻同框照 許惠瑜隨夫赴牛津20周年校友會 氣質吸睛

2026-09-30 00:40
中國大陸國家主席習近平（左）與第一夫人彭麗媛（右）23日搭乘專機抵達華府，展開對美國國是訪問。（美聯社）

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

2026-09-30 03:43
過期的月餅會去哪兒？過期月餅回收價800元一噸，五仁月餅則更貴。示意圖。（取材自南方日報）

中秋節後變飼料…月餅回收價1噸800元 五仁口味1000元

2026-09-27 07:30
香港名媛蔡天鳳。（取材自蔡天鳳臉書）

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

2026-10-02 08:49
有黃藍紫曾經教過的學生在社群平台留言透露，結課時曾收到黃老師的手寫寄語，感到非常溫暖，並慶幸自己能成為她的第一屆學生。(瀟湘晨報)

湖南31歲女副教授高顏值爆紅 學生曝1細節超暖

2026-09-25 21:17
台灣海巡署雲林艦對中國籍金鯊漁船射水砲驅離。記者林保光／翻攝

中漁船違法遭台海巡水砲驅離 國台辦：後果台方自負

2026-10-02 12:08

超人氣

更多 >
專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜

專櫃169元、好市多27.99元 華人直呼：比Outlet還便宜
她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦

她實測11款台灣鳳梨酥 2品牌獲全場一致推薦
再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光

再婚小7歲日籍妻 81歲秦沛移居加拿大現況曝光
剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛

剛說「我愛你」就分手…與馬斯克聊天內容曝光 4孩媽心痛
香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味

香港名媛碎屍案 前夫3父子肢解煮湯「加蘿蔔」掩屍味