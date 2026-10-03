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國足輸了老將們全躲開？ 17歲球員出來受訪 網怒批一句話

中國新聞組／北京3日電
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趙松源。(取材自微博)
趙松源。(取材自微博)

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文章摘要整理：

中國男足主場0：5慘敗巴勒斯坦後，卻由17歲小將趙松源代為受訪，引發球迷質疑老將避責與危機處理失當，也有人認為雙方身價差距是失利背景之一。

中國男足2日在重慶主場熱身賽中以0：5慘敗給巴勒斯坦隊，創下國足近八年主場最慘痛敗績。輿論紛紛究責，要求主帥邵佳一負責，而出來面對媒體採訪的，卻是首次入選國家隊的替補小將、17歲的高中生球員趙松源，隊長和其他老球員全都躲開，讓網友怒批「如此恥辱性比分下，讓一個孩子出來扛責？」也有網友為國足緩頰，稱巴勒斯坦隊的身價是國足的兩倍多，不應給國足太多苛責。

綜合媒體報導，國足在這場友誼賽中慘敗，賽後站上採訪席的不是隊長韋世豪或任何老隊員，而是年僅17歲、從U17跳級徵召的小將趙松源。趙松源在採訪中坦言，「上下半場沒有給對手足夠壓力，細節處理沒做好」，並表示全隊拚勁良好但技戰術執行不到位。

趙松源是國足歷史上最年輕的出場球員之一，就讀於清華附中，本次從U17梯隊跳級入選成年國家隊，本場下半場替補登場。

趙松源面對鏡頭受訪的安排被網友罵翻，稱在創下隊史首次負於巴勒斯坦的恥辱紀錄後，應由隊長或核心老隊員承擔責任、面對媒體，而站上來面對鏡頭的卻是全隊年齡最小的趙松源，讓缺乏經驗的小將獨自承受輿論壓力。媒體人楊天嬰直言「讓一個孩子出來面對鏡頭」，博主「萊斯特城的小狐狸」質問「隊裡其他人都不會說話了嗎？」，輿論普遍認為這是老將缺乏擔當、管理層的危機應對失當。

有網友則為國足緩頰，稱身價對比是這場慘敗的一個背後因素。據澎湃新聞，數據統計顯示，國足首發平均年齡為27.6歲，總估值身價達到342.5萬歐元(約2585萬人民幣、385萬美元)。巴勒斯坦首發平均年齡為25.9歲，總估值身價790萬歐元，全隊身價也達到1170萬歐元，是國足的2.3倍。

精華 FAQ

  • 中國男足在重慶主場以0：5慘敗給巴勒斯坦，創下近8年主場最慘敗績。如此比分不僅讓輿論要求主帥與球員負責，也讓賽後受訪安排成為焦點。

  • 因為賽後站上採訪席的是年僅17歲、首次入選國家隊的趙松源，而非隊長或老將。網友認為在恥辱性比分下，應由更有經驗者面對媒體並承擔壓力。

  • 有網友指出，巴勒斯坦隊身價明顯高於國足，整體估值約是國足的2.3倍，認為實力差距也是失利因素之一，因此不應把全部責任都集中在球員身上。

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