國足0：5慘輸巴勒斯坦 60年首敗惹怒全網 對手教頭憋笑

雙方球員拚搶。（取材自澎湃新聞）

AI摘要 文章摘要整理： 國足在重慶熱身賽中0：5慘輸巴勒斯坦，寫下60年交手首敗，且攻防全面失守，賽後主帥道歉仍遭全網痛批。

2日在重慶舉行的國際足球邀請賽中，國足主場0：5輸給巴勒斯坦 ，這是兩隊交手60年來國足首敗。由於國足已先後輸給日本、南韓、越南和巴基斯坦 等國，如今連熱身賽也不敵世界排名不及國足的巴勒斯坦，且此次球員表現被嘲諷「像集體夢遊」，儘管主帥邵佳一道歉，仍惹怒全網。尤其巴勒斯坦主教練賽後得意憋笑，韓媒也挖苦國足「就這樣還想去世界盃 ？」讓網友氣得直呼，「11頭豬也能拱進一球，國家臉面都丟光了，國足就地解散吧。」

綜合媒體報導，中國男足2日在重慶進行的CFA中國之隊國際足球邀請賽中主場迎戰巴勒斯坦隊，比賽開始，國足防線就多次出現失誤。第16分鐘，劉洋解圍失誤變烏龍助攻，哈姆拉維爆射破門；第23分鐘，國足造越位失敗，哈姆拉維單刀完成梅開二度；上半場補時階段達巴格反擊低射再下一城，國足半場0：3落後。下半場第54分鐘達巴格禁區內抽射近角破門，顏駿凌撲救失誤；補時階段卡克補射將比分鎖定為0：5。

巴勒斯坦主帥受訪時，忍不住露出笑容。（取材自微博）

這是兩隊交手史上國足首次輸球，此前國足對陣巴勒斯坦7次交手5勝2平，進17球僅丟2球。全場國足射門僅2次且0射正，控球率不到四成。賽前，中巴男足在FIFA的排名分別是第93和第94位。此役後，巴勒斯坦的世界排名上升到第92位，國足降到第94位。

國足球員在此次比賽上的表現被評論嘲諷為「集體夢遊」，全隊狀態極度低迷、戰術定位失誤，導致整體攻防體系徹底瓦解，怒斥此役為「徹頭徹尾的恥辱一戰」。

賽後，主帥邵佳一在發布會上道歉，表示「非常抱歉以這樣的比分失利，輸球肯定是我的責任，我接受一切批評。」他坦言全隊狀態不在線，「有的球員還在想著聯賽和亞冠，但這都不是輸球的客觀理由。」

巴勒斯坦足協官方發布了本場比賽的戰報，球迷在評論區留言狂歡：「中國隊被我們胖揍了一頓」、「我們如今強得可怕」。巴勒斯坦主帥賈扎爾賽後拒絕評價國足防守，但他在發布會上全程憋笑地說：「我要感謝中國足協邀請我們來踢比賽。我們隊史首次擊敗中國隊，我們每個人都很興奮。」

中國網友則齊聲將國足罵上了熱搜第一：「輸完日本輸南韓，輸完南韓輸越南，然後輸泰國、菲律賓、馬來西亞、敘利亞、巴基斯坦，現在連巴勒斯坦都要輸」、「我的老天奶啊，大過節的真會給全國人民添堵」、「丟人現眼」、「拉11頭豬訓練這麼多年上場，拱也能拱進一個球啊」、「這國家隊要來何用，一次次丟國家臉面，就地解散吧。」

進球網南韓版記者金亨重則以「這樣還想去世界盃？」為題報導了這場比賽，挖苦國足「全場毫無抵抗之力，遭遇了一場大敗。」

球員賽後神情被嘲夢遊。（取材自微博）