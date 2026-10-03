卡戴珊家族3代訪中 特種兵行程吸睛 賣700元1件網紅衣

卡戴珊家族三代同堂赴中國。（取材自新周刊）

AI摘要 文章摘要整理： 卡戴珊家族三代訪中，以中式穿搭與特種兵行程炒熱話題，為NikeSKIMS上海線下空間宣傳，但高單價網紅衣能否打動中國理性消費者仍存變數。

美國真人秀女星金卡戴珊（Kim Kardashian）近日率家族三代成員首度集體公開亮相中國，為品牌合作的實體空間宣傳造勢。她們憑藉具親和力的中式穿搭展開熱點行銷，極高精力的特種兵行程引爆社交網絡。然而，品牌衣服單件均價約700元人民幣（約98.7美元）的定位，在面對中國平替市場競爭與理性消費趨勢時，能否成功將個人頂流效應轉化為長期的商業變現，仍面臨考驗。

新周刊報導，卡戴珊家族此行誠意十足，不僅家人身穿唐裝，卡戴珊本人也身著骨董旗袍亮相，更攜第三代小成員親切互動，將美式真人秀家族敘事完美融入中國在地文化。即便不是她們的粉絲，很多網友也可能刷到民眾發文表示這兩天一直在各處偶遇卡戴珊們，地點包括商場、雲南餐廳、迪士尼 等。

卡戴珊家族精確捕捉網路熱詞「顯化（Manifest）」，讓網路吉祥物迷因實體落地，並接連造訪迪士尼樂園與北京長城，讓工作、家族旅行與品牌曝光無縫結合，為即將上映的真人秀節目積攢大量話題。

卡戴珊家族此行核心商業目的，在於為NikeSKIMS於上海興業太古匯亮相的首個線下體驗空間預熱。NikeSKIMS主打「專業運動性能與曲線美學」的結合，搶攻中國規模達數百億元的瑜伽與運動服飾市場。

然而，名氣是否能轉換為買氣仍是未知數。當前中國瑜伽服市場競爭極為激烈，不僅有lululemon、Alo等國際品牌占據生態位，更有大量價格僅幾十至數百元的國產平替品牌竄紅。在消費者對中產生活方式逐漸祛魅、更看重舒適度與CP值的當下，高單價的網紅衣能否打動理性消費者，仍待檢驗。但對善於經營流量的卡戴珊家族而言，這場聲勢浩大的行銷大戲已然賺足眼球。