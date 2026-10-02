愛她？害她？河南女坐月子胖到426斤 半夜餓了有婆婆做飯

河南女子坐月子胖到426斤，只因婆婆太寵愛。(視頻截圖)

AI摘要 文章摘要整理： 河南新鄉女子小郭坐月子期間因婆婆過度寵愛暴肥至426斤，後在婆婆陪伴下減重179斤並生下第二胎，婆媳故事引發網友兩極討論。

河南 新鄉女子小郭生完孩子坐月子期間，因婆婆過度寵愛，一天準備多餐，加上她習慣深夜吃油炸食品和零食，出月子後體重竟達426斤（約213公斤），胖到抱不住孩子。此後，婆婆不僅半夜接到電話便立即起床做飯，還自學製作減脂餐，陪伴小郭減重 ，目前已幫她減掉179斤，且實現了「三年抱倆」。小郭說，全靠婆婆「兜底」。這段婆媳相處故事引發網友熱議，有人感嘆婆婆疼愛女兒，也有人質疑過度飲食是否反而傷害了她的健康。

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綜合都市快報橙柿互動、大魚簡科報導，小郭說，婆婆不僅把帶娃、餵奶粉、晚上哄睡全包了，她半夜若餓了，只需一通電話，婆婆便立即起床做飯。小郭表示，自己坐月子期間一天吃五、六頓，也沒有運動，婆婆對她幾乎有求必應。

發現小郭體重過重並影響健康後，婆婆改為自學製作減脂餐，陪伴她持續減重。經過一年多調整，小郭目前已減掉179斤，並生下第二個孩子，實現「三年抱倆」。小郭說，這一路全靠婆婆「兜底」。

河南女子坐月子胖到426斤，只因婆婆太寵愛。(視頻截圖)

河南女子坐月子胖到426斤，只因婆婆太寵愛。(視頻截圖)

小郭婆婆表示，自己只是希望兒媳健康。她說，自己結婚時沒有婆婆，曾經吃過苦，因此不希望兒媳再受同樣的苦，「我不怕辛苦，誰對兒媳婦不好誰是迷糊！」

這段故事在網路引發兩極討論。有網友認為，婆婆把兒媳當女兒疼，願意半夜起床做飯，後來又陪伴減重，十分難得；也有人認為，坐月子期間過度進食，最終讓體重暴增至426斤，這種「疼愛」若缺乏健康觀念，反而可能對身體造成負擔。

河南女子坐月子胖到426斤，只因婆婆太寵愛。(視頻截圖)

有網友留言說：「這哪是愛，分明是拿『為你好』的勺子，一勺一勺挖坑。」也有人認為，這是一段一輩子的家庭回憶，「有點代價也正常」。