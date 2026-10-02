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5歲童星「停屍間」演戲吸睛 網友讚膽量卻問：妥當嗎？

中國新聞組／北京2日電
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劇中女警劉娟帶著5歲女孩芊芊進入解剖室查案，仿真場景營造出壓抑的懸疑氛圍。（取材...
劇中女警劉娟帶著5歲女孩芊芊進入解剖室查案，仿真場景營造出壓抑的懸疑氛圍。（取材自微博）

AI摘要

文章摘要整理：

5歲演員陳樂妍在《余紅舊事》停屍房與解剖室場景中自然演出引發熱議，雖獲讚有天分，也掀起未成年拍攝驚悚內容是否妥當的討論。

5歲小演員陳樂妍在懸疑劇《余紅舊事》中進入停屍房、解剖室拍戲，面對布滿器官罐子及人體標本的仿真場景，仍能自然完成表演，甚至對著道具吐舌頭、做鬼臉。花絮曝光後引發熱議，觀眾一方面大讚她「天生吃這行飯」，另一方面也關注低齡演員拍攝驚悚場景的心理影響。

《余紅舊事》由馬伊琍主演，劇中女警劉娟為查案帶著5歲女孩芊芊進入解剖室。飾演芊芊的陳樂妍不僅要與多名成人演員對戲，還要在粵語與東北話之間切換，面對壓抑的場景仍保持穩定狀態。

劇組表示，停屍房及解剖室內的人體標本、器官罐子均為仿真道具，並非真實人體標本或遺體。拍攝現場雖高度還原懸疑劇氛圍，但並未刻意渲染血腥或驚悚效果。

為協助陳樂妍進入拍攝狀態，劇中飾演劉娟的王佳佳也在進入解剖室前透過台詞進行心理引導，包括「世界上沒有鬼神」、「活人才可怕」等，讓孩子降低對死亡與黑暗的恐懼。

拍攝期間，陳樂妍的家長全程陪同，劇組工作人員也隨時留意她的情緒。花絮中，她不僅沒有哭鬧，還對著道具罐子吐舌頭、做鬼臉，輕鬆狀態與陰森場景形成強烈反差。

相關畫面曝光後，有網友稱讚她表現靈動，「這簡直是天生吃這行飯的料」。不過，也有觀點認為，5歲兒童心智尚未成熟，拍攝壓抑、驚悚場景是否合適，仍應考量可能帶來的心理影響。

這場熱議也延伸至未成年演員的拍攝尺度。部分觀點認為，影視作品追求場景真實感之際，劇組與家長仍應做好風險評估與心理建設，將兒童的身心感受置於鏡頭效果之前。

5歲小演員陳樂妍在《余紅舊事》中進入仿真停屍房及解剖室拍戲，面對器官罐子與人體標...
5歲小演員陳樂妍在《余紅舊事》中進入仿真停屍房及解剖室拍戲，面對器官罐子與人體標本道具仍神情自然。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在劇中進入停屍房與解剖室拍戲，面對布滿器官罐子和人體標本的仿真場景，仍能完成表演，還對道具吐舌頭、做鬼臉，畫面反差很強。

  • 因為她在陰森場景中表現穩定、自然靈動，被讚有演戲天分；但她只有5歲，觀眾也擔心長時間接觸壓抑、驚悚內容，可能影響心理感受。

  • 劇組表示現場標本與器官罐子都是仿真道具，並未刻意渲染血腥；拍攝時由家長全程陪同，工作人員也注意情緒，演員還先以台詞做心理引導。

馬伊琍

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